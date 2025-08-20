กต.ฟาดกัมพูชาบิดเบือนโบ้ยไทยจัดฉากทุ่นระเบิด ยันของจริง ผู้แทนถาวรไทยแจงหลักฐาน กก.ออตตาวา ศุกร์นี้

กต.ฟาดกัมพูชาบิดเบือนโบ้ยไทยจัดฉากใส่ชุดทหารเขมรวางทุ่นระเบิด ย้ำ เป็นของจริง เก็บรวบรวมเป็นหลักฐานฟ้องละเมิดอนุสัญญาออตตาวา เผย ศุกร์นี้จะประชุมคณะกรรมการดูแลการปฎิบัติตามอนุสัญญา เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ณ นครเจนีวา จะเข้าร่วมเพื่อสืบข้อเท็จจริงของหลักฐานทั้งหมด
วันนี้ (20 ส.ค.) พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และ นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา หรือ ศบ.ทก.ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2568
นางมาระตี กล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์สถานการณ์ไทยกัมพูชาที่จังหวัดศรีสะเกษ นอกเหนือจากคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) แล้ว ยังมีกระทรวงการต่างประเทศที่ได้จัดคณะลงพื้นที่ไปด้วยเป็นครั้งที่สอง ของภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ ต่างจากครั้งแรกที่เป็นการลงพื้นที่ ที่เป็นเรื่องของทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโดยเฉพาะ นำคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นคณะทูตผู้แทนรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคม ที่ทำงานด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิด รวมทั้ง สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ได้รับฟังข้อมูลและไปเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์จากทุ่นระเบิดและอาวุธอื่นๆ ที่ฝ่ายไทยได้เก็บกู้มาว่า เป็นการลอบวางใหม่โดยฝ่ายกัมพูชาที่มีเจตนาใช้และได้ใช้เรียบร้อยไปแล้ว
ขณะเดียวกัน สื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสนใจเป็นพิเศษในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้สัมผัสและได้รับรู้ข้อมูลตัวทุ่นระเบิด และได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ กระทรวงการต่างประเทศ ยินดีที่จะรับการประสานให้ข้อมูลกับสื่อต่างประเทศ เพื่อให้ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เท็จจริงไปสู่โลกภายนอก การลงพื้นที่ของคณะผู้แทนจากต่างประเทศในครั้งนี้ย้ำชัดว่า ไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และไม่มีอะไรที่จะปิดบัง สะท้อนด้วยว่าเป็นฝ่ายกัมพูชาที่กำลังบิดเบือนข้อเท็จจริง และกำลังเล่นละครฉากใหญ่ โดยอ้างว่าเป็นผู้ถูกกระทำอย่างไร้หลักฐานมาโดยตลอด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรระหว่างประเทศจะทบทวนความช่วยเหลือกัมพูชาในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและร่วมกันกดดันให้กัมพูชาปฏิบัติตามพันธกรณีในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาออตตาวา รวมทั้งข้อตกลงการหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชา
นายมาระตี ยังระบุถึงคลิปวิดีโอเก็บภาพทหารกัมพูชากำลังวางทุ่นระเบิดในไทยนั้น ที่ยังมีความพยายามบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชา ว่า เป็นนักแสดงไทยนำเอาชุดทหารกัมพูชามาสวมใส่ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า คลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นเป็นเหตุการณ์จริง ซึ่งจะนำไปประกอบเป็นหลักฐานข้อมูลที่ฝ่ายไทยจะนำไปชี้แจงฟ้องกัมพูชาในกรอบของอนุสัญญาออตตาวา ที่กระทรวงการต่างประเทศกำลังเดินเรื่องอยู่ และในวันที่ 22 สิงหาคม นี้ จะมีการประชุมของคณะกรรมการกรอบอนุสัญญาออตตาวา ที่ดูแลเรื่องของการปฎิบัติตามอนุสัญญาโดยเฉพาะ คณะกรรมการนี้ได้มีการประชุมแล้วหลายรอบ ซึ่งในครั้งนี้ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ณ นครเจนีวา จะเข้าร่วมเพื่อสืบข้อเท็จจริงของหลักฐานทั้งหมดที่ฝ่ายไทยที่เก็บมาเพื่อเป็นข้อมูลชี้แจงที่มีน้ำหนัก
นอกจากนี้ ความร่วมมือของไทยในกรอบคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC ในช่วงระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคมที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กองทัพบกได้นำผู้แทนของคณะกรรมการกาชาดฯ ลงพื้นที่ แต่การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อติดตามการดูแลทหารกัมพูชาที่ดูแลอยู่ในการดูแลของฝ่ายไทย แต่เพื่อรับทราบข้อมูลความเสียหายและผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการโจมตีที่ไม่เลือกเป้าหมายของกัมพูชา ในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญของความพร้อมที่ฝ่ายไทยมีในเรื่องของความร่วมมือกับองค์กรนี้ และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลักปฏิบัติสากลต่างๆ
ทั้งนี้ ศบ.ทก ยังคงขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านให้ระมัดระวังเรื่องข่าวบิดเบือนในขณะนี้ต้องช่วยกันแชร์ข้อมูลชี้แจงที่ตอบโต้ข่าวบิดเบือนที่หน่วยงานราชการได้จัดทำ เพื่อตอบโต้การจัดฉากที่นำเสนอโดยฝ่ายกัมพูชา