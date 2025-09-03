"บิ๊กเล็ก" ประชุม ศบ.ทก.พิจารณาข้อเสนอสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา

“ไทยคู่ฟ้า” รายงานสถานการณ์ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา วานนี้พบระเบิดแบบลูก ค.แสวงเครื่องของกัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่เก็บกู้เรียบร้อย ขณะที่สถานการณ์ทั่วไปปกติ และเช้านี้ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กห. เรียกประชุม คณะกรรมการ ศบ.ทก. เพื่อสรุปสถานการณ์ และพิจารณาข้อเสนอการสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา
วันนี้ (วันพุธที่ 3 กันยายน 2568) เวลา 07.00 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) สรุปสถานการณ์ชายแดน 11 จุด ใน 7 จังหวัด กองทัพไทยยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เหตุการณ์โดยทั่วไป ปกติ
นายจิรายุ เปิดเผยว่า ส่วนสถานการณ์โดยรวมวานนี้ (วันอังคารที่ 2 กันยายน 2568) กองทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจพบระเบิดแบบ ลูก ค. แสวงเครื่อง บริเวณพื้นที่ ใกล้ปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ โดยตรวจพิสูจน์แล้วพบว่า เป็นระเบิดของกัมพูชา ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่า ทหารกัมพูชาเข้ามาวางระเบิดในแผ่นดินประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังตรวจพบความเคลื่อนไหวของทหารฝ่ายกัมพูชา โดยได้ตรวจพบมีการบินโดรน สอดแนม ของกัมพูชา ที่บริเวณพื้นที่ช่องอานม้า พื้นที่สัตตฟะโสม – ภูผี – โดนตวน และพื้นที่ช่องสายตะกู ทั้งนี้ได้ใช้ระบบแอนตี้โดนทันทีเมื่อรุกล้ำเข้าเขตอธิปไตยของไทย
ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่ตรวจพบ เพื่อนำส่งให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการประท้วงต่อรัฐบาลกัมพูชาอย่างเป็นทางการ พร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบก่อเหตุซ้ำอีก ตลอดจนรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
นายจิรายุ กล่าวต่อไปว่า เช้าวันนี้ เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และ ผอ. ศบ.ทก. จะเป็นประธานการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) ครั้งที่ 31 เพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และพิจารณาการดำเนินการสร้างรั้วในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา บริเวณจังหวัดสระแก้ว เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการค้ามนุษย์ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว
“รัฐบาลยังคงติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างใกล้ชิด โดยยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณชายแดน 7 จังหวัด อย่างต่อเนื่อง และเดินหน้าตอบโต้ประท้วงกัมพูชาผ่านช่องทางทางการทูต และพร้อมปฏิบัติการทาง ทหาร หากถูกละเมิดอธิปไตยไทย อย่างโจ่งแจ้ง นายจิรายุ กล่าว