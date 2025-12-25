"แม่ทัพกุ้ง" สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “พลเอก” รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทตลอดไป พร้อมขอบคุณคนไทยให้กำลังใจ ปลุกเลือกคนดีบริหารประเทศ ลั่น สนามการเลือกตั้ง ตัวชี้วัด
วันนี้ (25 ธ.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงกรณี การลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ผ่านมา ได้ไปเยี่ยมประชาชนตางๆ เพื่อให้กำลังใจ ปลอบขวัญ ซึ่งยืนยันว่าชาวบ้านมีขวัญและกำลังใจที่ดี ซึ่งก็เข้าใจความลำบากของชาวบ้าน เพราะย้ายออกมาจากบ้านหลายวันแล้ว นอกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวทหาร รวมถึงทหารแนวหน้า ยืนยันว่าขวัญกำลังใจยังเต็มเปี่ยม ซึ่งตนลงไปดำเนินการตามที่ผู้ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ บัญชาการทหารบกมอบหมาย และเน้นเรื่องความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
พล.อ.บุญสิน ยังยืนยันว่าตนยังทำงานอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่อยู่เบื้องหลัง ส่วนเบื้องหน้าก็เป็นหน้าที่ ของ พล.ท.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ แต่อาจต้องใช้เวลา
พร้อมทั้งระบุว่า ผบ.ทบ.ได้แสดงความยินดีกับตน ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็น "พลเอก" ซึ่งตนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ จะประดับยศ พร้อมขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจ ซึ่งตนจะทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทตลอดไป ตลอดจนถึงงานด้านมวลชน โดยเฉพาะในห้วงนี้อยู่ในโหมดการเลือกตั้ง อยากให้ใช้สติและความคิดเป็นของตัวเอง เลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสนามการเลือกตั้ง