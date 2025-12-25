xs
"แม่ทัพกุ้ง" สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “พลเอก” รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทตลอดไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (25 ธ.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.บุญสิน​ พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชา​การทหาร​บก​ กล่าวถึงกรณี การลงพื้นที่ชายแดนไทย​-​กัมพูชาที่ผ่านมา ได้ไปเยี่ยมประชาชนตางๆ เพื่อให้กำลังใจ​ ปลอบขวัญ ซึ่งยืนยันว่าชาวบ้านมีขวัญและกำลังใจที่ดี ซึ่งก็เข้าใจความลำบากของชาวบ้าน เพราะย้ายออกมาจากบ้านหลายวันแล้ว นอกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวทหาร รวมถึงทหารแนวหน้า ยืนยันว่าขวัญกำลังใจยังเต็มเปี่ยม ซึ่งตนลงไปดำเนินการตามที่ผู้ พล.อ.พนา​ แคล้วปลอดทุกข์ บัญชาการทหารบกมอบหมาย​ และเน้นเรื่องความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

พล.อ.บุญสิน ยังยืนยันว่าตนยังทำงานอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่อยู่เบื้องหลัง ส่วนเบื้องหน้าก็เป็นหน้าที่ ของ พล.ท.วีระยุทธ​ รักษ์ศิลป์​ แม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ แต่อาจต้องใช้เวลา

พร้อมทั้งระบุว่า ผบ.ทบ.ได้แสดงความยินดีกับตน ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็น "พลเอก" ซึ่งตนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น​ โดยในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ จะประดับยศ​ พร้อมขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจ ซึ่งตนจะทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทตลอดไป​ ตลอดจนถึงงานด้านมวลชน​ โดยเฉพาะในห้วงนี้อยู่ในโหมดการเลือกตั้ง อยากให้ใช้สติและความคิดเป็นของตัวเอง เลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสนามการเลือกตั้ง