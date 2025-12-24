สื่อนอกให้ความสนใจ! ลงพื้นที่ติดตามความเสียหายในชุมชนจากอาวุธกระสุนฝ่ายกัมพูชา

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2568 พ.อ.ภาสกร ปลอดในเมือง รองผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 2 ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะผู้สื่อข่าวจากประเทศจีน China Media Group (CMG) ในการลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายในพื้นที่ชุมชน ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีจุดตรวจสำคัญ ดังนี้
จุดที่ 1 บ้านของ นายดร.ปัจฉาพันธ์ (ผู้เสียชีวิต)
ณ บ้านหนองเม็ก หมู่ 4 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ
จุดที่ 2 หลุมหลบภัย “กองทุนหทัยทิพย์” ความจุประมาณ 40 คน
ณ บ้านภูมิซรอลใหม่ หมู่ 12 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ
จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านพรทิพย์
ณ หมู่ 6 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ
จุดที่ 4 บ้านเรือนประชาชน 6 หลัง ได้รับความเสียหายรุนแรง
ณ บ้านเสาธงชัย หมู่ 1 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลจาก ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และ ผู้นำชุมชน เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยข้อมูลจากพื้นที่สะท้อนว่า การโจมตีด้วยกำลังทางทหารของฝ่ายกัมพูชาส่งผลต่อ พื้นที่พลเรือน ซึ่งเป็นชุมชนและบ้านเรือนประชาชนใกล้แนวชายแดนไทย–กัมพูชา มิใช่เป้าหมายทางทหาร ส่งผลให้เกิดความสูญเสียและความเดือดร้อนต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นวงกว้าง
ผลกระทบที่ปรากฏชัด ได้แก่ ความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สิน, โครงสร้างพื้นฐานชุมชนได้รับความกระทบกระเทือน, พื้นที่เกษตรเสียหายเป็นบริเวณกว้าง กระทบต่ออาชีพและรายได้ของครัวเรือนจำนวนมาก ขณะเดียวกัน สถานศึกษาหลายแห่งจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอน ทำให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาและเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะต่อเนื่อง