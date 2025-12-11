ทภ.2 พานักข่าวอัลญะซีเราะฮ์พร้อมสื่อจีนลงพื้นที่บุรีรัมย์ดูความเสียหายจากจรวด BM-21 กัมพูชา

กองทัพภาคที่ 2 นำผู้สื่อข่าวต่างประเทศลงพื้นที่เทศบาลตำบลจันทบเพชร จังหวัดบุรีรัมย์ ดูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจาก BM-21
วันที่ 11 ธ.ค. 2568 พันเอก สมเด็จ พวงผกา หัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก ภาสกร ปลอดในเมือง รองผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 2 ให้การอำนวยความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศจากสำนักข่าวอัลญะซีเราะฮ์ (Al Jazeera) สื่อตะวันออกกลาง และ China Media Group (CMG) ไชน่ามีเดียกรุ๊ป ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ที่เทศบาลเมืองจันทบเพชร จังหวัดบุรีรัมย์
โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายจากกระสุน BM-21 รวมถึงบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลล่าสุด และเข้าเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและเร่งด่วน