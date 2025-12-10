ทภ.2 จวกกัมพูชา โจมตีเป้าหมายพลเรือน ละเมิดกฎหมาย-ธรรมเนียมการสงครามอย่างร้ายแรง

กองทัพภาคที่ 2 ชี้กัมพูชาโจมตีเป้าหมายพลเรือน บ้านเรือนประชาชน และโรงเรียน ละเมิดกฎหมายและธรรมเนียมการสงครามอย่างร้ายแรง
วันนี้(10 ธ.ค.) เฟซบุ๊กเพจ กองทัพภาคที่ 2 ได้โพสต์ข้อความประณามกัมพูชาเป็นอาชญากรสงครามเนื่องจากโจมตีเป้าหมายพลเรือนหลายแห่ง เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ดังนี้
"อาชญากรสงคราม" คือ บุคคลที่กระทำการละเมิดกฎหมายและธรรมเนียมการสงครามอย่างร้ายแรง
กัมพูชาโจมตีเป้าหมายพลเรือน บ้านเรือนประชาชน และโรงเรียน เป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลอย่างร้ายแรง
บ้านเรือนประชาชน
9 ธ.ค. 68 เวลา 09.30 น. กระสุนปืนใหญ่ตก บ้านเรือนประชาชน ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียน
9 ธ.ค. 68 เวลา 12.00 น. มีกระสุนปืนใหญ่ตก โรงเรียนบ้านพรทิพย์ ม.6 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านเรือนประชาชน
9 ธ.ค. 68 เวลา 12.00 น. มีกระสุนปืนใหญ่ตก บ้านเรือนของประชาชน ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ