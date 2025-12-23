xs
xsm
sm
md
lg

“แม่ทัพกุ้ง” ลงพื้นที่ช่องบก ให้กำลังใจทหารแนวหน้า–มอบสิ่งของบำรุงขวัญก่อนเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบศึกไทย–กัมพูชา อุบลฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2568 พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ ช่องบก เพื่อให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า ท่ามกลางสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

ทั้งนี้พล.ท.บุญสิน ได้พบปะพูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่และการปฏิบัติภารกิจของกำลังพล พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งและเสียสละ

จากนั้นเวลา 16.30 น. พล.ท.บุญสิน​ เป็นผู้แทนบัญชาการทหารบก เยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการรบไทย-กัมพูชา ณ ศูนย์อพยพ วัดแสนสุข ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี





















“แม่ทัพกุ้ง” ลงพื้นที่ช่องบก ให้กำลังใจทหารแนวหน้า–มอบสิ่งของบำรุงขวัญก่อนเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบศึกไทย–กัมพูชา อุบลฯ
“แม่ทัพกุ้ง” ลงพื้นที่ช่องบก ให้กำลังใจทหารแนวหน้า–มอบสิ่งของบำรุงขวัญก่อนเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบศึกไทย–กัมพูชา อุบลฯ
“แม่ทัพกุ้ง” ลงพื้นที่ช่องบก ให้กำลังใจทหารแนวหน้า–มอบสิ่งของบำรุงขวัญก่อนเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบศึกไทย–กัมพูชา อุบลฯ
“แม่ทัพกุ้ง” ลงพื้นที่ช่องบก ให้กำลังใจทหารแนวหน้า–มอบสิ่งของบำรุงขวัญก่อนเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบศึกไทย–กัมพูชา อุบลฯ
“แม่ทัพกุ้ง” ลงพื้นที่ช่องบก ให้กำลังใจทหารแนวหน้า–มอบสิ่งของบำรุงขวัญก่อนเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบศึกไทย–กัมพูชา อุบลฯ
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น