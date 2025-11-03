อดีตแม่ทัพภาค 2 ปัดไม่เคยพูด“รัฐบาลเราหาใหม่ได้ แต่แผ่นดินเราหาใหม่ไม่ได้” ยันเป็นข่าวปลอม ขอโซเซียลอย่าแชร์

“แม่ทัพกุ้ง” ของดแชร์ เฟกนิวส์ คลิป-ข้อความ “รัฐบาลหาใหม่ได้ แต่แผ่นดินหาใหม่ไม่ได้” ยัน ไม่เคยพูด-ให้สัมภาษณ์ ในเวทีใด ด้วยข้อความดังกล่าว
วันนี้( 3 พ.ย.)พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ชี้แจง กรณีที่มีการแชร์ภาพคลิปลง ในโซเชียลมีเดีย TikTok พร้อมข้อความ “รัฐบาลเราหาใหม่ได้ แต่แผ่นดินเราหาใหม่ไม่ได้” ว่า ยืนยันตนไม่เคยไปพูดหรือไปบรรยาย ด้วยข้อความหรือสื่อความหมายไปในทำนองดังกล่าว แม้แต่กับสื่อมวลชน ตนก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้ มีแต่ขอให้คนในชาติมีความรักความสามัคคี ความปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
“ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข่าวปลอมดังกล่าว และขอความร่วมมืออย่าเผยแพร่หรือส่งต่อข้อความลักษณะดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกแยกกัน ประเทศไทยเราต้องการความรักความสามัคคี ของคนในชาติ” พล.ท.บุญสิน กล่าว