อดีตแม่ทัพกุ้ง อวยเพื่อน "บิ๊กเติ่ง" หัวใจเดียวกัน รบศึกเขมร 5 คืน พูดน้อยแต่หนักแน่นทำจริง

หัวใจเดียวกัน! “พล.ท.บุญสิน” การันตี “พล.ท.วีระยุทธ์” เพื่อนร่วมศึกสมรภูมิชายแดนไทย–เขมร ตลอด 5 คืนแห่งการต่อสู้เพื่อผืนแผ่นดินไทย
เมื่อวันที่ 14 ต.ค.68 พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เอ้ยถ้อยคำจากใจ การันตีเพื่อนรักและเพื่อนร่วมศึก พล.ท.วีระยุทธ์ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อนร่วมรบที่เคยกอดคอร่วมบัญชาการศึก ในสมรภูมิชายแดนไทย–กัมพูชา ตลอด 5 คืนแห่งการต่อสู้เพื่อผืนแผ่นดินไทย
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ตนโทรคุยกับพล.ท.วีระยุทธ์ เป็นประจำ เราเป็นเพื่อนร่วมรบกันมา เขาอาจเป็นคนพูดน้อย แต่พูดแล้วทำจริง เป็นคนหนักแน่น และทำงานตามระบบระเบียบของกองทัพอย่างชัดเจน
“ผมรู้จักพล.ท.วีระยุทธ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับราชการ เขาคือนักรบอีสานใต้ ที่ต่อสู้เพื่อชาติอย่างต่อเนื่อง ผมมั่นใจในตัวเพื่อนผม และมั่นใจว่าผมเลือกคนไม่ผิด เมื่อมอบหมายให้เขาปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ต่อจากผม”พล.ท.บุญสิน กล่าว
พล.ท.บุญสิน กล่าวย้ำว่า ทุกภารกิจของกองทัพภาคที่ 2 ภายใต้การนำของพล.ท.วีระยุทธ์ ยังคงดำเนินไปอย่างมั่นคง ด้วยหัวใจของนักรบผู้ภักดีต่อแผ่นดิน
“ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยเชื่อมั่นในกองทัพภาคที่ 2 และเชื่อมั่นในกองทัพบก ของเราทหารทุกคนมีหัวใจเดียวกัน คือหัวใจที่รักชาติ รักแผ่นดิน และพร้อมปกป้องประเทศจนถึงที่สุด” พล.ท.บุญสิน กล่าว