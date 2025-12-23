xs
เปิดความจริง “ความฝืดในสนามรบ” เนิน 350 กับระเบิด–ทุ่นระเบิด ภัยเงียบใต้ผืนดิน ชะลอการรุก แม้ยึดพื้นที่ได้

เปิดความจริง “ความฝืดในสนามรบ” เนิน 350 กับระเบิด–ทุ่นระเบิด ภัยเงียบใต้ผืนดิน ชะลอการรุก แม้ยึดพื้นที่ได้ นี้คือความจริงที่ประชาชนควรรับรู้ และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2568 กองทัพภาคที่สองได้เผยแพร่เอกสารข่าว จากภาพหลักฐานที่ตรวจพบกับระเบิดและทุ่นระเบิดจำนวนมากในพื้นที่ เนิน 350 สะท้อนภาพความเป็นจริงของการรบสมัยใหม่ว่า แม้กองทัพจะสามารถเข้าควบคุมและยึดครองที่หมายได้แล้ว แต่การปฏิบัติการทางทหารกลับไม่อาจเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสนามรบเต็มไปด้วยภัยคุกคามที่มองไม่เห็น หรือที่เรียกว่า “ความฝืดในสนามรบ”

ในทางทหาร “ความฝืด” หมายถึงปัจจัยที่ทำให้การรุกคืบเป็นไปอย่างเชื่องช้า แม้จะได้เปรียบเชิงพื้นที่แล้วก็ตาม ซึ่งในกรณีของเนิน 350 สาเหตุสำคัญมาจาก สนามทุ่นระเบิดและกับระเบิดแสวงเครื่อง ที่ถูกฝังและซ่อนพรางไว้ทั้งใต้ดินและบนพื้นผิวพื้นที่ปฏิบัติการ

แม้จะสามารถยึดพื้นที่ได้ แต่พื้นที่ดังกล่าวยังไม่ถือว่าปลอดภัยในทันที กำลังพลไม่สามารถเคลื่อนย้าย เสริมกำลัง หรือใช้ยุทโธปกรณ์หนัก เช่น รถถัง ยานเกราะ รวมถึงการลำเลียงเวชภัณฑ์ได้อย่างอิสระ ทุกการเคลื่อนไหวต้องหยุดหรือชะลอ เพื่อรอการเข้าพื้นที่ของทหารช่างในการตรวจค้น กู้ และทำลายทุ่นระเบิดอย่างเป็นขั้นตอนและรอบคอบ

ภัยจากกับระเบิดคือภัยที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่มีอานุภาพร้ายแรงถึงชีวิต เพียงก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการสูญเสียทันที ส่งผลให้การรบต้องดำเนินไปอย่างระมัดระวังสูงสุด และจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่แม้จะยึดครองได้แล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

ผลที่ตามมาคือ
-การรุกต้องชะลอลง ไม่สามารถเร่งปฏิบัติการได้
-เพิ่มภาระด้านมนุษยธรรม ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ความล่าช้าในสนามรบไม่ได้สะท้อนถึงความอ่อนแอของกองกำลัง หากแต่เป็น การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์อย่างรับผิดชอบ เพื่อรักษาชีวิตกำลังพล ลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น และควบคุมสถานการณ์โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเกินความจำเป็น

สนามรบที่เต็มไปด้วยทุ่นระเบิด คือสนามรบที่แม้จะมีชัยเหนือข้าศึกแล้ว ก็ยังไม่อาจประมาทได้ ทุกตารางเมตรอาจแฝงด้วยอันตราย และทุกนาทีที่การปฏิบัติการช้าลง คือความพยายามรักษาชีวิตของทหารแนวหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ

นี่คือความจริงของ “ความฝืดในสนามรบ” ที่ประชาชนควรได้รับรู้และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้




















