สดุดีวีรกรรมกล้าหาญ “ส.อ.กัมปนาท ทองแสง” เสียสละชีวิต ปกป้องสหายกลางสมรภูมิบ้านคลองแผง

เพจ Smart Soldiers Strong Army โพสต์สดุดีความกล้าหาญของ “ส.อ.กัมปนาท ทองแสง” พลขับยานเกราะ ผู้ยอมเสี่ยงชีวิตเตือนและช่วยเหลือกำลังพลให้เข้าที่กำบังก่อนตนเอง จนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากจรวด BM21 และเสียชีวิตในเวลาต่อมา วีรกรรมถูกยกย่องเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละของทหารไทย
วันนี้ (23 ธ.ค.) เพจ “Smart Soldiers Strong Army”โพสต์ข้อความสดุดีวีรกรรมอันห้าวหาญของ สิบเอกกัมปนาท ทองแสง หรือชื่อเล่น “นน” ทหารสังกัด ร.21 พัน.1 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นพลขับรถยานเกราะ ในเหตุการณ์สู้รบ ณ สมรภูมิบ้านคลองแผง เมื่อเวลา 10.45 น. โดยรายงานระบุว่า ขณะปฏิบัติภารกิจ ส.อ.กัมปนาท ได้รับแจ้งเตือนผ่านวิทยุสื่อสารภายในรถยานเกราะว่า ฝ่ายตรงข้ามเตรียมยิงจรวด BM21 เข้ามายังบริเวณแนววางกำลัง ด้วยความห่วงใยต่อสหายร่วมรบ โดยเฉพาะน้องๆ พลทหาร ส.อ.กัมปนาทจึงตัดสินใจลงจากรถยานเกราะ เพื่อแจ้งเตือนให้กำลังพลทั้งหมดรีบขึ้นรถและเข้าที่กำบังให้ปลอดภัย
หลังจากแน่ใจว่าสหายร่วมรบขึ้นรถยานเกราะครบถ้วนแล้ว ส.อ.กัมปนาทจึงเป็นผู้ขึ้นรถเป็นคนสุดท้าย แต่ในจังหวะนั้นเอง จรวด BM21 ได้ตกลงบริเวณข้างรถฝั่งที่เขากำลังขึ้น ส่งผลให้สะเก็ดระเบิดกระแทกร่างได้รับบาดเจ็บสาหัส
เพื่อนทหารได้ช่วยกันปฐมพยาบาลและเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างสุดความสามารถ อย่างไรก็ตาม สะเก็ดระเบิดได้เข้าบริเวณจุดสำคัญ ทำให้ ส.อ.กัมปนาท ทองแสง เสียชีวิตในเวลาต่อมา
การเสียสละครั้งนี้ถูกยกย่องว่า เป็นการยอมแลกแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง เพื่อให้สหายร่วมรบได้มีโอกาสมีชีวิตอยู่ต่อ ท่ามกลางสมรภูมิการสู้รบที่ดุเดือด ถือเป็นอีกหนึ่งวีรกรรมที่สะท้อนถึงหัวใจนักรบ ความกล้าหาญ และจิตวิญญาณของทหารไทยอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ขอร่วมสดุดีและเชิดชูวีรกรรมอันห้าวหาญของ ส.อ.กัมปนาท ทองแสง วีรบุรุษผู้เสียสละเพื่อชาติและเพื่อนทหาร 🇹🇭
ที่มา: ร.21 พัน.1