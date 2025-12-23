เปิดคลิปทหารเขมรขับรถยิงจรวด BM-21 หลบซ่อนในหมู่บ้าน-โรงเรียน ยิงโจมตีประเทศไทย ใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์

เปิดคลิปทหารเขมรขับรถยิงจรวด BM-21 ตระเวนหลบซ่อนตามหมู่บ้าน-โรงเรียน เติมกระสุนยิงโจมตีประเทศ โดยใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์
วันที่ 22 ธ.ค.เฟซบุ๊กเพจ SMART Soldiers Strong ARMY โพสต์วิดีโอคลิปที่ระบุที่มาจากกองทัพอากาศ พร้อมข้อความระบุว่า “ทหารเขมร ไร้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี ใช้หมู่บ้านประชาชนเป็นเกราะคุ้มกัน = โล่มนุษย์
“ทหารเขมร ยิงจรวด BM-21 ในหมู่บ้าน ในชุมชน หลบซ่อน ในโรงเรียน และใช้หมู่บ้านเป็นที่เติมกระสุน BM21 สะท้อนว่า เขมรใช้โล่มนุษย์ป้องกันไม่ให้ทหารไทยทำลาย BM-21 เพราะจะกระทบพลเรือน”
ขณะที่ เพจ Army Military Force ได้เผยโพสต์วิดีโอคลิปเดียวกัน พร้อมข้อความว่า “กองทัพอากาศ แฉกัมพูชา! คลิปจากโดรนสอดแนม พบทหารกัมพูชาใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ยิงโจมตีประเทศไทย จากพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้าน โดยหลบซ่อนตัวภายในโรงเรียนและใช้พื้นที่ของพลเรือนเป็นจุดบรรจุลูกจรวด (Reload) พฤติการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ฝ่ายกัมพูชามีเจตนาใช้ "โล่มนุษย์" เพื่อเป็นเกราะกำบังในการป้องกันอาวุธยุทโธปกรณ์ของตนเอง โดยคาดหวังว่ากองทัพอากาศไทยจะไม่กล้าตัดสินใจเข้าทำลายเป้าหมายดังกล่าว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตของพลเรือนในพื้นที่”