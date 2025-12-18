สื่อต่างชาติจับตา! ศึกไทย-กัมพูชา แท้จริงคือปฏิบัติการถล่ม ‘Scam Army’ กวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับโลก

เพจดังเผย ในขณะที่สื่อไทยกำลังโฟกัสเพียงการปะทะและประเด็นการเมือง แต่โลกกำลังจับตาบทบาทใหม่ของกองทัพไทย เบื้องลึกศึกชายแดนไทย-กัมพูชา กับภารกิจลับถล่ม 'Scam Army' ทำลายกาสิโน-โรงแรมหรูที่เป็นรังโจรหลอกลวงระดับโลก ซึ่งแม้แต่สหรัฐฯ ยังแอบหนุนหลังให้กวาดล้าง
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. เพจ "SMART Soldiers Strong ARMY" ออกมาโพสต์ข้อความระบุถึงกองทัพไทยกับปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ระดับโลก ชี้ ขณะที่สื่อไทยให้ความสนใจเพียงประเด็นทางการเมือง แต่สื่อต่างชาติกลับมองว่าความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา คือปฏิบัติการกวาดล้าง "Scam Army" หรือเครือข่ายต้มตุ๋นข้ามชาติครั้งใหญ่ โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"SMART Soldiers เมื่อโลกเห็นสิ่งที่สื่อไทยมองข้าม
Scam Army = Global Threat
Thailand = Frontline Defender
มีข่าวหนึ่งที่สื่อไทยแทบไม่ให้ความสนใจ แต่กลับเป็นประเด็นใหญ่ในสายตาสื่อต่างชาติ รวมถึง The Wall Street Journal ขณะที่หลายสำนักในไทยเลือกโฟกัสเพียงถ้อยคำของประธานาธิบดีทรัมป์ ข่าวนั้นคือ ศึกชายแดนไทย–กัมพูชาครั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงมิติทางทหาร แต่คือปฏิบัติการทำลาย “เครือข่าย Scam Army” ระดับโลก
รายงานข่าวระบุชัดว่า กองทัพไทยได้ปฏิบัติการโจมตีอาคาร กาสิโนและโรงแรมซึ่งถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ที่หลอกลวงเหยื่อจำนวนมาก รวมถึง พลเมืองสหรัฐฯ จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม กองทัพไทยได้ทำลายเป้าหมายลักษณะนี้แล้วไม่น้อยกว่า 6 แห่ง ที่สำคัญในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 2 อาคารหลักคือรีสอร์ทและโรงแรมกาสิโน ซึ่งถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรทางการเงินและยึดทรัพย์เจ้าของไปก่อนหน้านี้แล้วจากการพัวพันกับธุรกรรมสแกมเมอร์ที่หลอกลวงชาวอเมริกันมาอย่างยาวนาน
นี่จึงอธิบายได้ว่าเหตุใดหลายประเทศแม้จะเรียกร้อง “หยุดยิง” แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นรูปธรรมต่อไทย รวมถึงท่าทีของสหรัฐฯ ที่ดูเหมือนปรามตามมารยาทในฐานะผู้สนับสนุนสันติภาพ
เพราะในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่รัฐบาลและกองทัพไทยกำลังทำอยู่ไม่ใช่การขยายสงคราม แต่คือการตัดรากอาชญากรรมข้ามชาติ และช่วยปกป้องประชาชนทั่วโลกจากเครือข่ายโจรสแกมเมอร์ นี่ไม่ใช่แค่การป้องกันอธิปไตยของไทย แต่คือการยืนหยัดแนวหน้าแทนโลกทั้งใบในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างตรงไปตรงมา"