ส่งร่างสมเกียรติ “ส.อ.กัมปนาท ทองแสง” ทหารกล้าสมรภูมิบ้านคลองแผง กลับบ้านเกิดจ.ชัยภูมิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





ปราจีนบุรี- ผบ.มทบ. 12 ทำพิธีส่งร่าง “สิบเอกกัมปนาท ทองแสง” อีกหนึ่งทหารกล้าที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยในสมรภูมิบ้านคลองแผง จ.สระแก้ว กลับบ้านเกิดที่ จ.ชัยภูมิ อย่างสมเกียรติ

วันนี้ ( 23 ธ.ค.) พล.ต.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12 พร้อด้วย นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ,หัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันเป็นประธานทอดผ้าบังสุกุลต่อหน้าหีบศพทหารกล้า สิบเอกกัมปนาท ทองแสง กำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ซึ่งพลีชีพเพื่อชาติในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา บริเวณบ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา

โดยในเวลา 09.30 น.ขบวนรถได้เคลื่อนร่าง สิบเอก กัมปนาท ทองแสง ออกจากห้องเก็บศพโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ปราจีนบุรี เพื่อเดินทางมายังอาคารสุริยะบูรพา ร.2 รอ. เพื่อประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลอีกครั้งก่อนนำร่างขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ท่ามกลางกองทหารเกียรติยศแสดงความเคารพ " ส่งร่างให้เดินทางต่อไปยังสนาม ฮ. โรงเรียนละหานเจริญวิทยา จ. ชัยภูมิ เพื่อให้ญาติบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป










