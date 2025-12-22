ภรรยานักวิ่งเทรล วอนผู้เห็นเหตุการณ์บน “ภูกระดึง” เล่านาทีสุดท้าย ก่อนสามีหมดสติ–เสียชีวิต ระหว่างแข่งขัน

ความสูญเสียที่ยังคงคาใจ ภรรยานักวิ่งเทรลที่เสียชีวิตระหว่างร่วมกิจกรรมวิ่งที่ภูกระดึง เปิดใจผ่านโซเชียล วอนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วยเล่า “ช่วงเวลาสุดท้าย” ของสามี เพื่อให้หัวใจที่แตกสลายได้รู้ว่า คนรักจากไปอย่างไร และไม่ได้อยู่ลำพัง
วันนี้ (22 ธ.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ขอควาสช่วยเหลือลงกลุ่ม “ภูกระดึง..รักแล้วรักเลย” จากกรณีสะเทือนใจในวงการวิ่งเทรล เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 มีรายงานว่านักวิ่งชายรายหนึ่งหมดสติระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเทรล ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง บริเวณ “ซำบอน” ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา สร้างความโศกเศร้าแก่ครอบครัว เพื่อนนักวิ่ง และผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
ล่าสุด ภรรยาของผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นชายที่ปรากฏในภาพกิจกรรมดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขอความกรุณาจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หรือผู้ที่ได้พูดคุยกับสามีของเธอในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุ ให้ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพื่อให้เธอได้รับรู้ถึงอาการ ความรู้สึก และเหตุการณ์ในนาทีสุดท้ายของคนรัก
โดยระบุว่า สามีของเธอคือ “ทุกอย่างในชีวิต” และแม้จะได้พูดคุยกันทุกวันด้วยคำว่ารักสุดหัวใจ แต่เธอกลับไม่มีโอกาสแม้แต่จะรู้ว่า ในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากไปนั้น เขารู้สึกอย่างไร เกิดอะไรขึ้น และมีใครอยู่ข้างเขาหรือไม่
ภรรยาผู้สูญเสียยังเผยว่า เคยพบคลิปวิดีโอหนึ่งบนแพลตฟอร์ม TikTok ที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว และได้เข้าไปสอบถาม แต่ยังไม่ทันได้อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิปดังกล่าวกลับถูกลบออกไป ทำให้เธอยังคงมีคำถามค้างคาใจจนถึงทุกวันนี้
เธอจึงขอความเห็นใจจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หากสามารถให้ข้อมูลได้ ไม่ว่าจะผ่านคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์ส่วนตัว เพื่อช่วยเยียวยาหัวใจของภรรยาที่ยังคงแตกสลายจากการสูญเสียอันไม่อาจทำใจได้ พร้อมยืนยันว่า จุดประสงค์ไม่ได้ต้องการโทษใคร เพียงแต่อยากรับรู้ “ความจริงของช่วงเวลาสุดท้าย” ของคนที่เธอรักที่สุดในชีวิต