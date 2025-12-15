งั้น...พี่คุยกับผมบ่อยๆนะครับ" วินาทีบีบหัวใจ! ทีมกู้ชีพเล่าวีรกรรมแนวหน้า ทหารบาดเจ็บสาหัสขอ "เสียง" เป็นที่ยึดเหนี่ยวก่อนถึงมือหมอ

โซเชียลแห่แชร์และซาบซึ้ง เรื่องราวจากสมรภูมิปะทะชายแดน ทีมกู้ชีพที่เข้าไปช่วยเหลือทหารแนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยได้เล่าถึงช่วงเวลาที่พยายามยื้อชีวิตทหารรายหนึ่งที่อาการหนักจนต้องถามด้วยเสียงสั่นว่า "ผมจะรอดมั้ย" วินาทีที่หัวใจแทบสลายคือเมื่อทหารกล้าผู้นี้ร้องขอเบาๆ ว่า "งั้น…พี่คุยกับผมบ่อยๆนะครับ" เพื่อยึดเหนี่ยวตัวเองไม่ให้หลับระหว่างนำส่งโรงพยาบาล ทำให้ทีมกู้ชีพตระหนักว่า ณ เวลานั้น พวกเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยชีวิต แต่คือ "หลักสุดท้าย" ที่ประคองดวงใจของทหารคนหนึ่งไว้ สร้างความสะเทือนใจและเสียงยกย่องในความเสียสละของทหารและทีมกู้ชีพอย่างล้นหลาม
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Zom Tanaphun Phithukkul” ทีมกู้ชีพในพื้นที่สมรภูมิปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวสุดบีบหัวใจ ขณะกำลังนำส่งทหารแนนนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาล โดยทางผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“พี่ทหารคนนึงบาดเจ็บสาหัสเราทำทุกอย่างเพื่อยื้อชีวิตเขาไว้
พี่เขาหันมาถามด้วยเสียงสั่น “ผมจะรอดมั้ย”
ประโยคนั้นเหมือนหยุดโลกทั้งใบไว้ชั่วขณะเรามองหน้าเขาแล้วบอกทันที “ท่านต้องรอดค่ะ ถึงหมอเราแล้ว ท่านต้องรอด”
ตลอดการรักษาพี่เค้าพูดซ้ำๆ
“ช่วยผมด้วย ช่วยผมด้วยนะครับ”
ระหว่างนำส่งพี่เค้าถามเบาๆ “ผมขอหลับได้มั้ย”
เราจับมือพี่ไว้แน่นแล้วบอก “ห้ามหลับนะคะ ใกล้ถึงแล้วค่ะ”
พี่เขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้หัวใจเราแทบแตกสลาย “งั้น…พี่คุยกับผมบ่อยๆนะครับ”
ในวินาทีนั้นเราไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยชีวิตแต่เป็น เสียงสุดท้ายที่พี่เขายึดไว้เป็นหลักให้หัวใจดวงหนึ่งไม่ยอมปล่อยตัวเองหล่นหายไปกับความมืด
ในห้วงเวลานั้น เราน้ำตาไหลแล้วจริงๆ“