นาทีบีบหัวใจ! ทหารโดนสะเก็ดระเบิดที่หน้า ไม่ห่วงตัวเอง แต่ถามย้ำ "ถ้าผมหาย...ผมจะได้กลับขึ้นไปฐานไหมครับ ผมห่วงเพื่อน

"ผมห่วงเพื่อน" ประโยคสั้น ๆ แต่หนักแน่นกว่าระเบิดทุกลูก! ขณะเจ้าหน้าที่นำส่งทหารแนวหน้าที่โดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่ใบหน้าไปโรงพยาบาล สิ่งที่ทหารหนุ่มรายนี้เป็นห่วงไม่ใช่ความเจ็บปวดของตัวเอง แต่คือพวกพ้องที่ยังยืนอยู่บนฐาน ผู้โพสต์ถึงกับเผยว่า หัวใจทหารตัวเล็ก ๆ คนนี้ ชนะความกลัวได้ทุกอย่างจริง ๆ
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Manat K Armmongkron” โพสต์คลิปวิดีโอสุดสะเทือนใจ ขณะที่อยู่บนรถฉุกเฉิน นำส่งทหารแนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหลังโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่ใบหน้า ปรากฎว่าทหารหนุ่มรายนี้ได้พูดออกมาว่า “ถ้าผมหาย ผมจะได้กลับขึ้นไปฐานไหมครับ ผมห่วงเพื่อน” ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“เขาโดนสะเก็ดร:เบิดที่ใบหน้า เขาบีบมือผมแน่นแล้วถามด้วยเสียงสั่นว่า “ถ้าผมหาย…ผมจะได้กลับขึ้นไปฐานไหมครับ ผมห่วงเพื่อน”
ประโยคสั้นๆ แต่หนักแน่นกว่าระเบิดทุกลูก มันทำให้ผมรู้ว่า…คนที่เจ็บที่สุด ไม่ได้ห่วงตัวเองเลย แต่ห่วงพวกพ้องที่ยังยืนอยู่ข้างบนนั้น
ผมบอกกับเขาว่า วันนี้หน้าที่ของผมคือพาเขาไปให้ถึงมือหมอ ส่วนวันพรุ่งนี้…เขาจะได้กลับไปเมื่อร่างกายพร้อม และเพื่อนๆ จะยังรอเขาอยู่เสมอ
หัวใจของทหารตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ชนะความกลัวได้ทุกอย่างจริงๆ“