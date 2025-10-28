"นันทนา" แถลงทั้งน้ำตา โดนวุฒิฯ ฟันจริยธรรม ปมพูด สว.ขายหมู ลั่นจะไม่ยอมแตกสลาย ไม่สยบให้สีน้ำเงิน

"สว.นันทนา" แถลงทั้งน้ำตาหลังถูกวุฒิฯฟันผิดจริยธรรมร้ายแรงเรียก “สว.ขายหมู” ชี้มติไม่เป็นธรรม–สะท้อนสว.มีเจ้าของประกาศไม่สยบ “สีน้ำเงิน” สู้ถึงที่สุดปกป้องสิทธิ ปชช. วอน ป.ป.ช.ตรวจสอบโปร่งใส "วุฒิพงศ์-ทนายอั๋น" หนุนหลัง จับตาปลายพ.ย.มีข่าวใหญ่ “ล้มคดีฮั้ว ส.ว.”
วันนี้ (28ต.ค.) น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา แถลงภายหลังที่วุฒิสภาเสียงข้างมากมีมติว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง และส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณา โดยได้กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า มติครั้งนี้คือมติอัปยศที่สะท้อนให้เห็นว่าวุฒิสภาแห่งนี้ มีเจ้าของ สามารถสั่งการได้ทุกอย่างตามใบสั่ง พร้อมระบุว่ากระบวนการพิจารณาไม่เปิดโอกาสให้ตนเข้าชี้แจงหรือให้ปากคำ และเป็นการลงมติลับกว่า 130 เสียง นี่คือความอัปลักษณ์ของการเมืองไทย ดิฉันจะไม่แตกสลาย จะไม่ยอมให้สีน้ำเงินมากินรวบประเทศไทย จะต่อสู้เพื่อให้เสียงของประชาชนไม่ถูกปิดปาก
“ผู้ที่ร้องเรียนเป็นทนายที่รับจ้างมา และได้ขอโทษแล้วว่า “อาจารย์เป็นคนดีแต่ต้องทำตามหน้าที่” และในห้องประชุมได้มีการแจกเอกสารบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ ส.ว. อ่านก่อนลงมติ ทำไมวุฒิสภาไม่รอให้ศาลอาญาพิจารณาคดีหมิ่นประมาทในวันที่ 10 พ.ย. ซึ่งเป็นคดีที่ น.ส.แดง กองมา ส.ว. คู่กรณียื่นฟ้อง โดยศาลจะพิจารณาว่ารับคดีหรือไม่ ขณะที่คู่กรณีเองยอมรับว่า ภูมิใจในอาชีพขายหมูและ คิดไปเองว่าถูกด้อยค่า”
นอกจากนี้ น.ส.นันทนา ยังยืนยันว่าจะนำคำวินิจฉัยของศาลมาใช้ต่อสู้ในชั้น ป.ป.ช. และขอให้กระบวนการเป็นไปอย่างโปร่งใส เพราะหาก ป.ป.ช. ชี้มูลในทางกลับกัน เธอจะดำเนินการเอาผิดคณะกรรมการจริยธรรมทันที
ด้าน น.ต.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ส.ว. ซึ่งเป็นกรรมการจริยธรรม กล่าวว่า รู้สึกสะเทือนใจที่เห็น ส.ว.หญิงผู้กล้าหาญถูกกลั่นแกล้ง นี่ไม่ใช่ความยุติธรรม แต่เป็นการใช้อำนาจเพื่อกำจัดคนที่ไม่ยอมใคร
ขณะที่ นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์ ส.ว. กล่าวว่าคณะกรรมการจริยธรรมชี้ว่าน.ส.นันทนาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม 8 ข้อ รวมถึงจริยธรรมร้ายแรงหมวด 1 ซึ่งเป็นเรื่องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประเทศชาติ หากใช้มาตรฐานเข้มขนาดนี้ ต่อไป ส.ว.จะพูดอะไรไม่ได้เลย เพราะจะถือว่าผิดจริยธรรมทุกเรื่อง
ขณะเดียวกัน นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น ระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็น ใบเสร็จยืนยันว่าวุฒิสภาชุดนี้พึ่งพาไม่ได้เพราะไม่เปิดโอกาสให้น.ส.นันทนา นำหลักฐานเข้าชี้แจง พร้อมเผยว่า ปลายเดือน พ.ย. ถึงต้น ธ.ค. จะมี “ข่าวใหญ่” เกี่ยวกับการล้มคดีสำคัญภายในวุฒิสภา โดยเฉพาะกรณี ฮั้วเลือกตั้ง ส.ว.ที่เตรียมประกาศว่า ส.ว.ทั้ง 229 คนไม่ผิด
ทนายอั๋นย้ำว่า จะเดินหน้าต่อสู้กับ ส.ว.สีน้ำเงิน ให้ถึงที่สุด และหากยังไม่สามารถทำให้ความจริงปรากฏได้ เขาจะดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในองค์กรอิสระ ถ้าไม่ยุติธรรม ก็ขอสู้จนตายกันไปข้างหนึ่ง