Miss Trans Thailand 2025 เวทีแห่งเกียรติยศและแรงบันดาลใจ พร้อมเปิดจองลิขสิทธิ์สายสะพายจังหวัดแล้ว!!

เป็นเวทีแห่งเกียรติยศและแรงบันดาลใจจริงๆ สำหรับเวที Miss Trans Thailand 2025 ถึงเวลาเปลี่ยน “ความสวย” ให้กลายเป็น พลัง และเปลี่ยน “ความฝัน” ให้กลายเป็น ความจริงให้สาว Transได้แสดงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ นี่อาจเป็นก้าวสำคัญ…ที่เปลี่ยนทั้งโลกของคุณ และโลกทั้งใบ นำโดย ”คุณวันชัย เต็มธนทรัพย์” CEO 1shine Bangkok ผู้อำนวยการกองประกวด และ “คุณพีรวัฒน์ เวชประสิทธิ์” MANAGING DIRECTOR 1shine Bangkok รับหน้าที่รองผู้อำนวยการกองประกวด พร้อมแล้วกับการเปิดจองลิขสิทธิ์สายสะพายจังหวัด สำหรับท่านที่สนใจทางข้อความทางเพจ Miss Trans Thailand: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091293525273
หรือทางไลน์ https://lin.ee/WVCnChh