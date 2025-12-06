วันหยุดยาวนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นภูกระดึงจนลูกหาบมีไม่พอให้บริการ

เลย-วันหยุดยาวนักท่องเที่ยวกว่า 3,000 คนเดินทางมาท่องเที่ยวพักค้างบนภูกระดึง แต่ลูกหาบสัมภาระขาขึ้นที่ 220 คนถูกใช้บริการหมด นักท่องเที่ยวชายหญิงต้องแบกหามกระเป๋าสัมภาระปีนขึ้นภูเองมา หากรอลูกหาบลงจากเขาอาจเสียเวลาดื่มด่ำกับธรรมชาติบนยอดภู
นายภูวนัย มูลแวง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผว่าในช่วงหยุดยาวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ นักท่องเที่ยวมาเดินขึ้นภูกระดึงเป็นจำนวนมาก เฉพาะวันที่ 5 ธันวาคมประมาณ 3,000 คน ลูกหาบที่มีประจำอยู่ทั้งหมด 220 คนขนของช่วยนักท่องเที่ยวปีนขึ้นยอดภูหมดเลยทุกคน จึงมีไม่พอที่จะให้บริการรับจ้างแบกสัมภาระให้กับนักท่องเทียวที่เดินทางมาถึงจุดบริการก่อนขึ้นภู ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยตัดสินใจแบกกระเป๋าสัมภาระเดินขึ้นเอง หากรอใช้บริการลูกหาบต้องรอนานพอสมควร
ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนที่ต้องแบกหามสัมภาระขึ้นภูกระดึงเองบอกว่า ได้ประสบการณ์ที่ดีอีกแบบ เพราะต้องพึ่งตนเอง แม้จะหนักแต่ก็สนุกดี เดินไปหยุดพักไปตามทาง