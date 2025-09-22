การบินพลเรือนกัมพูชายันเครื่องชั่งสนามบินนานาชาติเตโชเที่ยงตรงได้มาตรฐาน หลังผู้โดยสารโวยโกงน้ำหนักกระเป๋า

MGR ออนไลน์ - เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานการบินพลเรือนกัมพูชายืนยันว่าเครื่องชั่งสัมภาระที่จุดเช็คอินผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติเตโชแห่งใหม่ของพนมเปญนั้น “เที่ยงตรงและถูกต้อง” หลังจากผู้โดยสารที่สนามบินร้องเรียนกล่าวหาเมื่อเร็วๆ นี้
สิน จันเสรยวุทธาโฆษกสำนักงานการบินพลเรือนของกัมพูชา กล่าวว่า จากการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พบว่าเครื่องชั่งที่ติดตั้งที่สนามบินนานาชาติเตโชมีความถูกต้องและผ่านการรับรองอย่างถูกต้อง และย้ำว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนน้ำหนักเพื่อแลกกับการเรียกเก็บเงินเพิ่มได้
คำแถลงของโฆษกสำนักงานการบินพลเรือนนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้โดยสารรายหนึ่ง กล่าวหาว่าเครื่องชั่งที่สนามบินนานาชาติเตโชเพิ่มน้ำหนักเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่ม
สำนักข่าวขแมร์ไทม์สรายงานว่า ผู้โดยสารรายดังกล่าวอ้างว่าชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่บ้านได้ 23 กิโลกรัม และจากนั้นได้เดินทางมายังสนามบิน และเมื่อทำการโหลดกระเป๋า น้ำหนักกลับเพิ่มเป็น 27 กิโลกรัม และเขาต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับน้ำหนักเกิน
ขณะเดียวกัน ผู้โดยสารอีกรายหนึ่งได้อ้างว่าเจอเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ที่สนามบินเก่า โดยกล่าวหาว่าเป็นการกระทำของพนักงานชาวกัมพูชาที่ต้องการเงินเพิ่มจากเขาและว่าเป็นการทุจริต
ด้านโฆษกสำนักงานการบินพลเรือนกล่าวว่า เขายินดีรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี.