ภาพอันทรงคุณค่าเมื่อครั้งที่ในหลวง ร.๙ และพระพันปีหลวง เสด็จเยือนภูกระดึง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดภาพอันทรงคุณค่าเมื่อครั้งที่ในหลวง ร.๙ และพระพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2498
โดยทางเฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพดังกล่าว พร้อมให้รายละเอียดว่า
ภาพอันทรงคุณค่า ในผืนป่าอนุรักษ์ ใต้ร่มพระบารมี
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๘
