ร้านค้าบนภูกระดึงยิ้มไม่หุบ ยอดขายพุ่งนักท่องเที่ยวแห่ใช้สิทธิคนละครึ่ง

เลย - ร้านค้าผู้ประกอบการบนยอดภูกระดึงยิ้มไม่หุบ ยอดขายอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวจากเดิมก่อนนี้หงอยเหงา นักท่องเที่ยวเองก็พอใจที่ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแม้ขึ้นท่องเที่ยวบนภูสูงก็มีร้านค้าให้ใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุธรรม ธรรมชาติ ประธานผู้ประกอบการร้านค้าบนยอดภูกระดึงและเจ้าของร้านปักษ์ใต้ (พี่ธรรม) เปิดเผยด้วยความดีใจว่า โครงการ "คนละครึ่งพลัส" ของรัฐบาลได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเยือนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ส่งผลให้ยอดขายของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว มีนักท่องเทียวมาใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว
นายสุธรรมกล่าวต่ออีกว่า หลังจากที่มีโครงการคนละครึ่ง นักท่องเที่ยวจำนวนมากได้นำสิทธิมาใช้จ่ายบนยอดภูกระดึง แม้ว่าในปัจจุบันจะมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ อยู่เพียงประมาณ 6 ร้านค้า (ที่ทำการวังกวาง) เท่านั้น จากร้านค้าทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 32 ร้าน แต่ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะใช้สิทธิ "คนละครึ่ง" เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวก็มีสูงมาก เมื่อเห็นป้ายก็ถามหาว่ามีด้วยหรือบนภูกระดึง สูงขนาดนี้ 1,288 เมตรจากระดับน้ำทะเล
"ตอนนี้แม้จะมีร้านเข้าร่วมน้อย แต่ร้านที่รับสิทธิคนละครึ่งก็ขายดีมาก เพราะนักท่องเที่ยวทุกคนก็อยากใช้สิทธิที่ตัวเองได้ลดครึ่งหนึ่ง ซึ่งเราก็พยายามประชาสัมพันธ์และชักชวนให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ บนภูกระดึงนำโครงการนี้มาใช้ให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจบนยอดภูให้คึกคักยิ่งขึ้นไปอีก" นายสุธรรมกล่าว
ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางขึ้นมาสัมผัสความงามของภูกระดึงในช่วงนี้อีกด้วย ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการฟื้นตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่สูงและห่างไกลอย่างภูกระดึง