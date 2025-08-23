(คลิป)เผยนาทีอุทาหรณ์!คาดฮีทสโตรกตัวการคร่าชีวิตหนุ่มนักวิ่งเทรลร่วมทริป LAMPANG 100 ดับคาดอยจิกจ้อง

ลำปาง – นักวิ่งชาวระยอง เผยนาทีพบ-ทำ CPR พยายามยื้อชีวิตเพื่อนนักวิ่งหนุ่มร่วมทริปวิ่งเทรล LAMPANG 100 คาดเกิดอาการฮิทสโตรก-ตกดอยจิกจ้อง สุดท้ายยื้อชีวิตไม่ได้
กรณีเกิดเหตุนักวิ่งหนุ่ม ที่เข้าร่วมทริปวิ่งระยะ 100mi (160km.) ในกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง-วิ่งเทรล LAMPANG 100 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “วิ่ง เที่ยว กิน ฟินฟินที่ลำปาง" ประจำปี 2568 ณ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง แล้วกลิ้งตกดอยจิกจ้อง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จนเสียชีวิตเมื่อวานนี้ (22 ส.ค.68) ก่อนที่ทีมแพทย์-กู้ภัย จะระดมทีมเข้าช่วยเหลือ และนำร่างลงจากเขาได้เกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมา
วันนี้(23 ส.ค.) นายบุญลือ ชมแค อายุ 56 ปี นักวิ่งชาวระยอง ที่เข้าร่วมการแข่งขันในระยะทาง 100mi (160km.) ด้วย และเป็นผู้มาพบกับนายอนุสรณ์ อายุ 48 ปี นักวิ่งชาว กทม.เป็นคนแรก ระบุว่าจุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างจุด A ไปจุด B ระยะห่างกัน 12 กิโลเมตร ตรงนั้นใกล้จะถึงจุดB อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ขณะที่วิ่งผ่าน ซึ่งมีพุ่มไม้บังข้างทางตนได้ยินเสียงคนร้องและได้ยินเสียงกลิ้งลงไปด้านล่าง จึงได้หยุดก่อนจะวิ่งไปดูก็พบว่านายอนุสรณ์นอนอยู่ด้านล่างจากความสูงประมาณ 5-10 เมตร แล้ว
เมื่อลงไปดูก็พบว่านายอนุสรณ์ตาเบิกโพลงตัวเริ่มซีดหายใจอ่อน จึงได้จัดร่างกายเพื่อผ่อนคลายนำยาดมมาให้ดม เอาน้ำล้างหน้า และรีบทำ CPR จนมีนักวิ่งที่วิ่งตามมาจึงให้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ด้านล่าง แต่ก็ไม่สะดวกเพราะสัญญาณไม่ค่อยมี จึงได้สลับสับเปลี่ยนกันทำCPR แต่อาการไม่ดีขึ้น
จนกระทั่งทีมงานสวีปเปอร์ที่คอยดูแลนักวิ่งคนสุดท้ายมาถึง ซึ่งก็เกือบครึ่งชั่วโมงตนจึงส่งต่อให้ทีมดูแลและออกวิ่งต่อ ซึ่งขณะนั้นยอมรับว่าผู้เสียชีวิตอาการไม่ได้แล้ว เท่าที่ดูก็คือน่าจะเป็นฮีทสโตรก เพราะจากการที่สอบถามแฟนของผู้เสียชีวิตซึ่งก่อนเกิดเหตุยังโทรคุยกัน ทราบว่าระหว่างที่วิ่งก่อนจะมาถึงจุดนั้น ผู้เสียชีวิตอ้วกมาเป็นระยะ และบอกว่าจะไปหยุดที่จุดB จากนั้นอาการคงแย่ลงจึงมาหยุดนั่งลงพิงต้นไม้ข้างทางและคงเกิดอาการวูบจนร่างร่วงกลิ้งตกเขาลงไป
“ตอนที่เห็น มือเขายังคงจับเถาวัลย์เอาไว้ ซึ่งน่าจะพยายามคว้าขณะที่ตกลงไป เพราะอาการในลักษณะนี้เพื่อนนักวิ่งเคยเป็นเช่นกัน แต่กรณีนี้เมื่อมีอาการแล้วอาจจะคิดว่ายังไหว เพราะต้องการจะไปหยุดที่จุดB ซึ่งก็เหลือระยะอีกประมาณ3 กิโลเมตร”
สำหรับกิจกรรมวิ่งเทรลรายการนี้ เช้าวันนี้ ( 23 ส.ค.) ได้มีการปล่อยตัวนักวิ่งระยะ100 Km., 70Km., ระยะ 42Km. และ ระยะอื่นๆ โดยมีนายก อบจ.นางสาวตวงรัตน์ โล่สุนทร เป็นประธานเปิดงานพร้อมนำทีมเดินเพื่อสุขภาพชมความสวยงามของพื้นที่ด้วย ขณะที่ในพื้นที่ยังคงมีฝนตกมาเป็นระยะ