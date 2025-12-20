xs
ททท. ชวนสัมผัส “แสงแห่งความสุข” ในเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ท่าแร่ สกลนคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมต้อนรับทุกคนสู่เทศกาลแสงสีสุดอบอุ่น ภายใต้แนวคิด “Illuminated Faith: The Festival of Holy Stars” กับงานประดับไฟและการแสดงแสงสีที่ร้อยเรียงเรื่องราวของ ดวงดาวแห่งศรัทธา ความรัก และความสุข

ไฮไลต์ทุกค่ำคืน
• ชม 3D Mapping & Lighting Show ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งดวงดาวบนสถาปัตยกรรมอันงดงาม
• เดินเล่นถ่ายภาพกับ แลนด์มาร์คสุดพิเศษ
• ต้นคริสต์มาสลายผ้าคราม อัตลักษณ์สกลนคร
• ซานตาคลอส & สโนว์แมน
• ฝูงกวางเรนเดียร์ รถลาก
• ลุงซานต้าเต้นระบำ เพิ่มสีสันความสุขทั้งครอบครัว

รอบการแสดงห้ามพลาด
• 3D Mapping & Lighting Show
18.30 / 19.30 / 20.30 / 21.30 น.
• Snow Play Area (ลานหิมะ)
18.00 / 18.40 / 19.20 / 20.10 / 20.50 / 21.20 น.
• Drone Light Show (โดรนแปรอักษร)
23 ธันวาคม 2568 เวลา 20.30 น. (คืนพิธีเปิด)

วันนี้ – 24 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ชุมชนท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งดวงดาว เก็บภาพความประทับใจ และเติมเต็มรอยยิ้มส่งท้ายปีไปด้วยกัน



















