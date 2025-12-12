"สุวรรณภูมิ"เนรมิตบรรยากาศ"คริสต์มาส"เปิด 4 จุดถ่ายภาพ ต้อนรับผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนรมิตบรรยากาศเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2569 พร้อมเปิด 4 จุดถ่ายภาพสุดพิเศษต้อนรับผู้โดยสารจากทั่วโลก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2569 ด้วยการประดับตกแต่งพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Glamour X Mas in Warm Red” ถ่ายทอดกลิ่นอายแห่งความสุข ความอบอุ่น และความรื่นเริงในช่วงเทศกาลปลายปี
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประดับตกแต่งและจัดพื้นที่ถ่ายภาพพิเศษรวม 4 จุด เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจแก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายในอาคารผู้โดยสารโดยการตกแต่งซุ้มคริสต์มาสในโทนสีแดง–ทอง เติมเต็มบรรยากาศแห่งการต้อนรับตั้งแต่โถงผู้โดยสารขาออก บริเวณประตูทางเข้า–ออก 2, 4, 6, 8 และ 10 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร จุดถ่ายภาพภายในอาคารเทียบเครื่องบิน D ชั้น 4 (ฝั่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) ออกแบบเป็นฉากคริสต์มาสมาร์เก็ต (Christmas Market) เพื่อให้ผู้โดยสารได้เก็บภาพความประทับใจระหว่างรอขึ้นเครื่อง และ บริเวณสายพานรับกระเป๋าหมายเลข 11–12 ชั้น 2 โถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จัดเป็นธีมหมู่บ้านซานตาคลอส Winter Village เพื่อมอบความรู้สึกอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทย ทุกจุดถ่ายภาพเปิดให้ผู้โดยสารเยี่ยมชมและร่วมบันทึกช่วงเวลาแห่งความสุขได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568 ถึง 5 มกราคม 2569
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการให้บริการภายใต้แนวคิด World Class Hospitality เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่อบอุ่น และน่าประทับใจ ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นประตูสู่ประเทศไทย ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก