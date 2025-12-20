กองทัพเรือปฏิเสธข่าวลือกรณีลอบยิงผู้บัญชาการทหารเรือ ชี้เป็นข้อมูลบิดเบือน สร้างความสับสนต่อสาธารณชน
วันนี้ (20 ธ.ค.) พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่าเกิดเหตุลอบยิงผู้บัญชาการทหารเรือ นั้น สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ ขอปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยสิ้นเชิง และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน ดังนี้
ไม่ปรากฏเหตุการณ์ลอบยิงผู้บัญชาการทหารเรือแต่อย่างใด ข่าวและภาพที่มีการเผยแพร่เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ข้อเท็จจริงเป็นเหตุการณ์การใช้อาวุธปืนจากพลซุ่มยิงของฝ่ายกัมพูชาที่มุ่งหมายต่อชีวิตของผู้นำหน่วยทหารในระดับพื้นที่ ที่เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ก่อนที่กองทัพเรือจะเริ่มการปฏิบัติการตราดปราบปรปักษ์ จากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็น การยั่วยุและคุกคามอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
กองทัพเรือขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิด ภายใต้กรอบของกฎหมาย ความจำเป็นทางทหาร และการคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ และขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชน โปรดตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อ เพื่อป้องกันการสร้างความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิด ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ