ตึงเครียดชายแดนตราด! เรือรบไทยยิงกระสุนส่องแสงสกัดเรือกัมพูชา หลังพบพยายามรุกล้ำน่านน้ำ

ระทึกชายแดนตราด เรือรบไทยยิงกระสุนส่องแสงขับไล่เรือกัมพูชา หลังพบพยายามรุกล้ำน่านน้ำไทย ด้านกัมพูชาโต้ถูกรุกรานก่อน ล่าสุดสถานการณ์กลับสู่ความสงบ ยันไร้การปะทะรุนแรง
เกิดเหตุเผชิญหน้าบริเวณน่านน้ำชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 ธ.ค. โดยเพจเฟซบุ๊ก "Army Military Force" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อความระบุว่า เรือรบของกองทัพเรือไทยได้ทำการ "ยิงเตือน" ด้วยกระสุนส่องแสง เพื่อขับไล่เรือของประเทศกัมพูชาที่พยายามรุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทย บริเวณฝั่งทะเลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ทางเพจยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการป้องปรามตามยุทธวิธี เพื่อผลักดันให้เรือกัมพูชาล่าถอยออกจากเขตน่านน้ำไทย และไม่มีการปะทะกันทางเรือแต่อย่างใด
ต่อมา มีรายงานความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชา โดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 18:30 น. ถึง 18:55 น. ของวันเดียวกัน ฝ่ายไทยได้เปิดฉากยิงปืนใหญ่จากเรือรบเข้ามายังพื้นที่อำเภอม็วนด็วลเซ็ยมา จังหวัดเกาะกง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอ้างว่าเป็นการกระทำที่รุกรานฝ่ายกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีรายงานว่าสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว โดยทางเพจ Army Military Force ยังคงย้ำจุดยืนว่า สาเหตุที่เรือรบไทยต้องตัดสินใจยิงเตือนนั้น มีชนวนเหตุมาจากการที่เรือฝ่ายกัมพูชาพยายามรุกล้ำเขตน่านน้ำไทยก่อน