รมว. กต. หารือกับ “ผู้แทนฯสหภาพยุโรป -มาร์โค รูบิโอ” แจงเหตุการณ์ชายแดน /เตรียมนำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมอาเซียนสมัยพิเศษ 22 ธ.ค.นี้ ย้ำไทยไม่ปิดกั้นการเจรจา แต่สันติภาพต้องมาพร้อมความปลอดภัยประชาชน
วันนี้ (19 ธ.ค.) นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองโฆษกประจำกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียน สมัยพิเศษ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยการประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนานาประเทศอย่างกว้างขวางในช่วง 2–3 วันที่ผ่านมา
ทั้งนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะนำคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนฝ่ายฝ่ายทหาร การชี้แจงของฝ่ายไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศที่ผ่านมา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล หลักฐาน และข้อเท็จจริง โดยการพิจารณาท่าทีและแนวทางในระยะต่อไปจะอาศัยการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เป็นสำคัญ โดยเฉพาะจากหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน ในเรื่องความมั่นคง และสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
สำหรับการพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชา ประเทศไทยไม่เคยปิดกั้นการเจรจา แต่ยึดถือหลักการสำคัญ 3 ประการมาโดยตลอด คือ ขอให้ฝ่ายกัมพูชาประกาศหยุดยิง ในฐานะที่เป็นฝ่ายรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของไทย // การหยุดยิงดังกล่าวต้องเกิดขึ้นจริงและต่อเนื่อง และขอให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความจริงใจในการร่วมมือกับฝ่ายไทย โดยเฉพาะในประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
รองโฆษกประจำกระทรวงการต่างประเทศ เน้นย้ำว่า ประเทศไทยปรารถนาให้เกิดสันติภาพ แต่สันติภาพที่ยั่งยืนจะต้องควบคู่ไปกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนไทย ซึ่งเป็นหลักการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงกับหลายๆประเทศ ที่ได้หารือทางโทรศัพท์กับผู้แทนระดับสูงของหลายประเทศและองค์กรสำคัญ อาทิ นางคาจา คัลลาส ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรป // นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน รวมถึงนายมาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการในลักษณะ Working Visit รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยังได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ชี้แจงท่าที และสถานการณ์ล่าสุดของสถานการณ์ชานแดนไทย-กัมพูชาด้วย