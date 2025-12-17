EU ร้องกัมพูชา-ไทยยุติสู้รบ พร้อมเสนอภาพถ่ายดาวเทียมช่วยตรวจสอบการหยุดยิง

MGR ออนไลน์ - สหภาพยุโรปเรียกร้องให้กัมพูชาและไทยยุติการสู้รบโดยทันที พร้อมเตือนถึงการยกระดับที่อาจเกิดขึ้น และเสนอความช่วยเหลือด้านภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบการหยุดยิง
คาจา คัลลัส ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านกิจการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคง และรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ระบุในคำแถลงเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาจะต้องไม่ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ และระบุว่าเป็นเหตุผลที่จะต้องหยุดยิงโดยทันที
“ดิฉันจะยังคงมีส่วนร่วมต่อไปเพื่อยุติวงจรการเพิ่มระดับความรุนแรง และสหภาพยุโรปสามารถจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อตรวจสอบการหยุดยิงได้” คัลลัสกล่าว และเสริมว่าเธอได้แจ้งเรื่องนี้ต่อรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและกัมพูชาทราบแล้ว.