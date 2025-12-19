ศพทหารกัมพูชาเน่าคาชายแดน! กลิ่นเหม็นคลุ้ง หลังรัฐบาลเขมรเมินรับศพตัวเอง กปจ.ชต.จำใจฝากโรงพยาบาลชั่วคราว

ศพทหารกัมพูชาที่ชายแดน ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง หลังกัมพูชาปฏิเสธรับศพทหารตัวเองกลับ ด้านพื้นที่ กปจ.ชต. กัมพูชา ขอฝากไว้ที่โรงพยาบาลก่อน
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2568 แหล่งข่าวกองทัพภาคที่ 2 รายงานเหตุปะทะระหว่างทหารไทย-ทหารกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.ถึงปัจจุบัน รวม 12 วัน ในพื้นที่ชายแดน 4 จังหวัด ส่งผลให้ทหารสองฝ่ายบาดเจ็บเสียชีวิต
ในส่วนทหารไทย ได้นำร่างผู้เสียชีวิตกลับจัดพิธีทางศาสนา เหลือเพียง 2 ร่างอยู่ระหว่างนำออกมาจากพื้นที่แนวรบ
ทั้งนี้ในส่วนของทหารกัมพูชา เสียชีวิตในพื้นที่อธิปไตยของไทย ทหารไทยได้เก็บร่างพร้อมประสานให้ทหารกัมพูชารับกลับ แต่ฝ่ายกัมพูชา ปฏิเสธรับร่างทหารตัวเอง ทำให้ชายแดนไทย-กัมพูชา มีกลิ่นศพส่งกลิ่นคละคลุ้งตลอดแนว เช่นเดียวกับการปะทะในรอบแรก ช่วงเดือนกรกฎาคม ฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธรับศพทหารตัวเองกลับเช่นกัน พร้อมทั้งระบุว่า ไม่ใช่ทหารของกัมพูชา
ทำให้ทหารไทยในขณะนั้นนำปูนขาวมาโรยรอบๆพื้นที่เพื่อป้องกันโรคระบาดและกลิ่นไม่พึงประสงค์
สอดคล้องกับ หน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ตราด สำนักงานประสานงานชายแดน ไทย - กัมพูชา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปจ.ชต.) มีภารกิจในการประสานงาน ติดตามในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของประเทศกัมพูชาที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักมนุษธธรรมและกฎเกณณ์ที่กำหนด นั้นซึ่งที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ปะทะบริเวณบ้านสามหลัง บ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด เป็นผลทำให้มีทหารกัมพูชาสูญเสียจากการปะทะ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้เก็บชิ้นส่วนศพของทหารกัมพูชาบริเวณที่ปะทะดังกล่าวส่งศพคืนมาตุภูมิ โดยหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ตราด ฯ ระหว่างรอการประสาน เจ้าหน้าที่ของประเทศกัมพูชา ในการส่งศพกลับมาตุภูมิ ประเทศกัมพูชา เพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม โดยขอความอนุเคราะห์ในการนำฝากชิ้นส่วนศพกับทางโรงพยาบาลตราดต่อไป