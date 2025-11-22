ผวาโรคระบาด!! พบซากหมูถูกทิ้งเกลื่อนฝายตาชัย ระยอง คาดฝีมือแก๊งเชือดหมูเถื่อน

ระยอง -ผวา! ซากหมูถูกทิ้งเกลื่อนฝายตาชัย จ.ระยอง ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งทั่ว คาดฝีมือแก๊งลักลอบเชือดหมูเถื่อนนำมาทิ้งกลางดึก หน่วยงานพื้นที่เร่งตรวจสอบ ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งความตำรวจไล่ล่าผู้กระทำผิดหวั่นทำเชื้อโรคปนเปื้อนในแหล่งน้ำ
เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ ( 22 พ.ย.) พ.ต.ท.เจนณรงค์ ละครรัมย์ สว.(สอบสวน) สภ.แกลง จ.ระยอง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบซากหมูจำนวนมากบริเวณฝายตาชัย คลองวังหว้า ถนนหนองชุมแสง ซอย 1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง จึงประสาน นายเฉลิมชัย ชัยพิเนตร ปศุสัตว์อำเภอแกลง พร้อมด้วย นายอรรถพล อนันต์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้านม. 3 ต.วังหว้า, เจ้าหน้าที่ อบต.วังหว้า และเจ้าหน้าที่กู้ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์อำเภอแกลง เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบซากหมูจำนวนมากทั้งลูกหมูเป็นตัวและหมูตัวใหญ่ รวมถึงชิ้นส่วนและเครื่องในลอยกระจัดกระจายเกลื่อนฝายกั้นน้ำ ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งทั่วบริเสณ สร้างความสลดและวิตกกังวลให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
นายอรรถพล อนันต์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 เผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเองได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบซากหมูจำนวนมากลอยในฝายตาชัย และรอยต่อพื้นที่ ม. 2 และจากการสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงทราบว่า เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. วานนี้ (21 พ.ย.)ได้มีรถจักรยานยนต์ 3 คัน และรถยนต์ 1 คันเข้ามาในซอยที่เกิดเหตุ ก่อนจะเร่งรีบขับออกไป
ขณะที่ นายเฉลิมชัย ชัยพิเนตร ปศุสัตว์อำเภอแกลง เผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบซากหมูทั้งหมดแล้ว และได้เก็บตัวอย่างบางส่วนส่งตรวจหาสาเหตุ รวมถึงโรคระบาด และยังได้ประสานไปยัง อบต.วังหว้า ให้เข้าเก็บกู้ซากสัตว์ไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนในแหล่งน้ำและผลกระทบต่อชุมชน
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่นำซากหมูมาทิ้งในที่สาธารณะแล้ว เนื่องจากกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหลายข้อ รวมถึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
และยังได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสรถต้องสงสัย และจะได้ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งในเบื้อวต้นคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือแก๊งลักลอบเชือดหมูเถื่อน