กองทัพเผยเร่งภารกิจเนิน 350 แต่ยังนำร่าง 2 ทหารกล้าออกมาไม่ได้ เนื่องจากยังมีเหตุการปะทะเดือด

สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่เนิน 350 ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง แม้จะเร่งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเคลื่อนย้ายร่างทหารกล้าทั้ง 2 นายออกจากพื้นที่ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถนำร่างออกมาได้ เนื่องจากฝ่ายทหารกัมพูชาใช้อาวุธหนัก จรวดหลายลำกล้อง BM-21 และโดรนจำนวนมากกดดันการปฏิบัติ พร้อมต่อต้านอย่างหนาแน่น ทำให้ภารกิจเป็นไปด้วยความยากลำบาก
วันนี้ (19 ธ.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่เนิน 350 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งปฏิบัติการทางทหารอย่างยิ่งยวด เพื่อเคลื่อนย้ายร่างทหารกล้าทั้ง 2 นายออกจากพื้นที่การรบ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การปะทะยังคงมีความเข้มข้นสูง ส่งผลให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ศปก.ทภ.2 ระบุว่าฝ่ายทหารกัมพูชายังคงใช้กำลังอาวุธหนักอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยิงรถถัง ปืนใหญ่ และจรวดหลายลำกล้อง BM-21 เข้ามาเป็นระยะ รวมถึงการใช้โดรนตรวจการณ์และโดรน FPV จำนวนมากรุกล้ำเข้ามายังฝั่งไทย ทำให้ฝ่ายไทยยังไม่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาจากพื้นที่ได้
นอกจากนี้ ฝ่ายทหารกัมพูชายังต่อต้านอย่างหนาแน่นด้วยอาวุธปืนเล็กยาว ลูกระเบิดขว้าง และการวางกับระเบิดในพื้นที่ สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามยังคงเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมตอบโต้ฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กองทัพขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลัก เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน พร้อมย้ำว่าการเร่งเร้าให้ดำเนินการปฏิบัติการทางทหารโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ อาจนำไปสู่ความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นได้