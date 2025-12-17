ทภ.2 เผยทหารไทยบาดเจ็บ 5 นายจากการสู้รบที่เนิน 350 เมื่อคืนนี้ ทหารกัมพูชาระดมยิงจากปืนใหญ่-รถถังใส่ตาควาย อัด BM-21 ใส่ฝ่ายเราหลายจุด ส่งโดรนทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ตรวจการณ์

ทภ.2 เผยทหารไทยบาดเจ็บ 5 นายจากการสู้รบที่เนิน 350 เมื่อคืนนี้ ทหารกัมพูชาระดมยิงจากปืนใหญ่-รถถังใส่ตาควาย อัด BM-21 ใส่ฝ่ายเราหลายจุด ส่งโดรนทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ตรวจการณ์ด้าน “ภูมะเขือ” ส่วนด้านสัตตะโสมเขมรขาดเสบียง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ธ.ค. 68
กองทัพภาคที่ 2 ได้สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กพช. วานนี้ (16 ธ.ค.)
ด้านจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ช่องบก ตลอดทั้งวัน สถานการณ์โดยรวมปกติ ไม่มีการปะทะขนาดใหญ่ อยู่ในสถานะเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมพื้นที่
ช่องอานม้า เป็นพื้นที่การรบเข้มข้นที่สุดตลอดทั้งวัน ฝ่ายไทยได้ปฏิบัติการเชิงรุกต่อเนื่อง มีการเข้าตีที่หมายตามแผน ปฏิบัติการตาม “ยุทธการศตวรรษ” สามารถควบคุมพื้นที่ได้โดยสมบูรณ์ ตรวจพบและทำลาย PMN-2 ในพื้นที่ ฝ่ายกัมพูชาตอบโต้ด้วย BM-21, ปืนใหญ่, ปืน ค., ปืนเล็กยาว และโดรน ฝ่ายไทยมีการเสริมกำลัง สถาปนาแนววางกำลังใหม่ และวางลวดหนามเพิ่มความมั่นคง
จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ซำแต-โดนตรวล-ภูผี-สัตตะโสม-พนมประสิทธิโส-ช่องตาเฒ่า ฝ่ายกัมพูชายิงปืนใหญ่ไปยังพื้นที่ช่องตาเฒ่า-สัตตะโสม โดยฝ่ายกัมพูชา ยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 เข้ามาที่บริเวณเขาสัตตะโสมต่อเนื่อง จากการข่าวพบฝ่ายกัมพูชาขาดเสบียง และพยายามต่อต้านฝ่ายไทยด้วยอาวุธหนัก
พื้นที่ผามออีแดง-ห้วยตามาเรีย
ทั้งสองฝ่ายมีการปะทะเป็นระยะๆ ด้วยปืนเล็กยาว และ ปืน ค.ประปราย
ฝ่ายไทยได้ตรวจพบรถส่งกำลังบำรุงและรถบรรทุกฝ่ายตรงข้ามหลายครั้ง
ฝ่ายไทยจึงได้ใช้ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ยิงทำลายเป้าหมายทางทหารฝ่ายกัมพูชา โดยฝ่ายกัมพูชาได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด, ปืนใหญ่, รถถัง รวมถึงโดรนทิ้งระเบิดตอบโต้กันเป็นระยะตลอดทั้งวัน โดยภาพรวมฝ่ายไทยยังควบคุมสถานการณ์ได้
พื้นที่ภูมะเขือ ช่องโดนเอาว์-พลาญยาว-พลาญหินแปดก้อน ฝ่ายไทยได้ตรวจพบโดรนขนาดใหญ่ คาดว่าเป็นโดรนทิ้งระเบิดของทหารกัมพูชาบินหาเป้าหมาย
ส่วนแนวรบช่องสะงำ ไม่มีการสู้รบ สถานการณ์เฝ้าระวัง
ชายแดนฝั่งจังหวัดสุรินทร์ ในพื้นที่ช่องจอม-ช่องเปรอ-ช่องระยี ทหารกัมพูชาได้ยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 จำนวน 1 ชุด เข้ามายังฝั่งไทย
พื้นที่คนา ฝ่ายไทยสามารถยึดที่หมายและควบคุมพื้นที่ได้ ทหารกัมพูชาใช้โดรนบินตรวจการณ์ในพื้นที่ตลอด นอกจากนี้ทางทหารกัมพูชายังได้สั่งการให้ยิงปืนใหญ่สนับสนุนยังพื้นที่ปราสาทคนาหลายครั้ง กระสุนปืนใหญ่ และ BM-21 ตกบริเวณฐานทหาร แต่กำลังพลไม่ได้รับบาดเจ็บ
พื้นที่ตาควาย ฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บ 2 นายจากการยิงตอบโต้ของฝ่ายทหารกัมพูชา กำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บ 3 นายจากสะเก็ดระเบิดของอาวุธวิถีโค้ง จากจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ยิงเข้ามาบริเวณเนิน 350
จากนั้นทหารกัมพูชายังได้สั่งการให้ใช้ปืนใหญ่ และรถถังบุกเข้ายิงไปที่พื้นที่ตาควายหลายครั้ง ก่อนที่จะมีการตรวจพบ UAV ของทางทหารกัมพูชาจำนวน 1 ลำ บินในพื้นที่
พื้นที่ช่องกร่าง ทหารกัมพูชายังคงตรึงกำลังตลอดแนว มีการยิงปืนใหญ่เป็นห้วงๆ
พื้นที่ตาเมือนธม ไทยตรวจพบ BM-21 และ UAV/Drone ในหลายช่วงเวลา และมีการยิงจากฝ่ายตรงข้ามใส่ฐานฝ่ายเรา แต่ยังไม่เกิดความสูญเสีย อยู่ในสถานะเฝ้าระวังระดับสูง
ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ช่องสายตะกู ปรากฏมีการยิงตอบโต้กันด้วยปืน ค.และ ปืนเล็กยาวประปราย ไทยมีการยิงตอบโต้ด้วยปืน ค. และปืนใหญ่อย่างหนาแน่น
โดยสรุปสถานการณ์ภาพรวมวันที่ 15 ธ.ค. เป็นวันที่การรบมีความรุนแรงสูง โดยเฉพาะพื้นที่ช่องอานม้าและปราสาทตาควาย ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกเชิงยุทธการ ใช้อาวุธประสานหลายมิติ (ปืนใหญ่, รถถัง, ทหารราบ และโดรน) ฝ่ายกัมพูชาใช้ BM-21, ปืนใหญ่, ปืน ค., UAV และโดรนทิ้งระเบิด อย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายไทยสามารถยึดควบคุมพื้นที่สำคัญหลายจุดได้สำเร็จ โดยเฉพาะพื้นที่ช่องอานม้า มีกำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บหลายราย แต่ระบบแพทย์สนามและการส่งกลับทำได้ต่อเนื่อง แนวโน้มสำคัญคือ กัมพูชามีการใช้โดรนจำนวนมากขึ้นควบคู่กับการยิงจรวด BM-21 ภาพรวมไทยยังคงครองความได้เปรียบเชิงพื้นที่และการควบคุมสถานการณ์ได้ดี
ทั้งนี้ ในทุกปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในขีดความสามารถและศักยภาพของกองทัพไทย จะปกปักรักษาอธิปไตยไทยไม่ให้เสียแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว