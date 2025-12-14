ยังมีคนไปอยู่!?เขมรเผยเที่ยวบินไทย-กัมพูชาบริการตามปกติ สัปดาห์ละหลายร้อยเที่ยว

เที่ยวบินพนมเปญ-กรุงเทพฯ เช่นดียวกับเที่ยวบินเสียมราฐ-ไทย ยังคงให้บริการตามปกติ แม้การสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยเป็นไปอย่างดุเดือด จากการเปิดเผยของโฆษกหน่วยงายการบินพลเรือนกัมพูชาเมื่อวันเสาร์(13ธ.ค.)
"จนถึงตอนนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติ 2 แห่งของกัมพูชา ได้แก่สนามบินนานาชาติเสียมราฐอังกอร์ และสนามบินนานาชาติเตโช ยังคงรองรับเที่ยวบินต่างๆจากไทยตามปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง" Sinn Chanserey Vutha โฆษกสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (SSCA) ให้สัมภาษณ์ในช่วงเย็นวันเสาร์(13ธ.ค.) กับซินหัว
"เที่ยวบินยังคงปฏิบัติการตามปกติ และทาง สำนักเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา กำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด" เขากล่าว
Vutha บอกต่อว่ามี 77 เที่ยวบินระหว่างพนมเปญกับกรุงเทพฯต่อสัปดาห์ ในนั้น 53 เที่ยวบิน ปฏิบัติการโดยสายการบินไทย 5 แห่ง และ 24 เที่ยวบิน ปฏิบัติการโดยสายการบินกัมพูชา 2 แห่ง
เขากล่าวต่อว่ามีเที่ยวบิน 63 เที่ยวบินระหว่างเสียมราฐและกรุงเทพฯต่อสัปดาห์ ในนั้นรวมถึง 35 เที่ยวบินจากเสียมราฐไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ และ 21 เที่ยวบิน ไปยังดอนเมืองและ 7 เที่ยวบินไปยังสนามบินภูเก็ต
โฆษกรายนี้บอกว่าจำนวนของเที่ยวบินข้างต้น มีขึ้นแม้ว่าน่านฟ้าบริเวนสู้รบ ยังคงถูกปิดจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
ความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาโหมกระพือขึ้นมาอีกรอบนับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม และการสู้รบยังคงเป็นไปอย่างดุเดือดจนถึงปัจจุบัน
(ที่มา:ซินหัว)