เปิดภาพทหารช่างขุดรื้อทำลายอนุสาวรีย์ตาอม ไถตลาดช่องอานม้าราบเรียบ หลังยึดคืนสำเร็จ

วันนี้ (19 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.29 น. เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์ภาพ ทหารช่างจากกองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 (ช.2 พัน.202) ของกองทัพบก ดำเนินการเข้าขุดรื้อทำลายอนุสาวรีย์ตาอม และกวาดไถตลาดอานม้าของกัมพูชาในพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ภายหลังทหารจากหน่วยต่างๆ เข้าร่วมปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ได้สำเร็จ และอัญเชิญธงชาติปักขึ้นเหนือพื้นที่ช่องอานม้าและร้องเพลงชาติร่วมกัน
สำหรับอนุสาวรีย์ตาอม นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้สั่งให้สร้างไว้บริเวณช่องอานม้าที่ฝ่ายกัมพูชาบุกรุกเข้ามา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวีรชนและตำนานท้องถิ่นของชาวเขมรที่สู้รบปกป้องดินแดน โดยทำเป็นรูปนักรบขี่ม้าหันดาบมาทางดินแดนไทย แต่ต่อมาอนุสาวรีย์นี้ได้ถูกทำลายในช่วงสงคราม 5 วัน 24-28 ก.ค. 2568 เหลือเพียงซากศาลาบางส่วน และการสู้รบครั้งล่าสุด ทหารไทยได้บุกยึดพื้นที่ช่องอานม้าได้อย่างเบ็ดเสร็จ พร้อมกับเนิน 677 เนิน 500 ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ