น้ำตาซึม! "จ่าเริง" วีรบุรุษปราสาทตาควาย ซื้อจักรยานให้ลูกสาวล่วงหน้าก่อนสละชีพเพื่อชาติ

เปิดเรื่องราวสุดสะเทือนใจ “จ่าเริง” วีรบุรุษทหารกล้าแห่งปราสาทตาควาย ผู้ยอมสละชีพพุ่งกายเข้าแลกเพื่อปกป้องอธิปไตยไทย เผยเบื้องหลังความเข้มแข็งทิ้ง “จักรยาน” เป็นของขวัญวันเกิดชิ้นสุดท้ายให้ลูกสาวคนเล็กล่วงหน้า ราวกับรู้ตัวว่าภารกิจเพื่อชาติอาจทำให้ไม่ได้กลับมาหาครอบครัวอีกตลอดกาล
วันนี้ (19 ธ.ค.) เพจ "กองทัพภาคที่ 2" ออกมาโพสต์ข้อความสดุดี “จ่าเริง” วีรบุรุษทหารกล้าแห่งปราสาทตาควาย โดยได้ระบุข้อความว่า
"ครอบครัวรอคอยการกลับมาของ “จ่าเริง” วีรบุรุษทหารกล้าแห่งปราสาทตาควาย
“จ่าเริง” จ.ส.อ.สำเริง คลังประโคน ทหารกล้า สังกัด ร.23 พัน.3 ผู้ยอมพุ่งกายเข้าแลกชีวิตกับข้าศึก เพื่อยึดคืนปราสาทตาควาย ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีของทหารอาชีพ ไม่ถอย ไม่ลังเล และไม่ทอดทิ้งภารกิจ
เบื้องหลังความกล้าหาญของจ่าเริง คือหัวใจของแม่ผู้เข้มแข็งดั่งเพชร ผู้หล่อหลอมลูกชายให้เติบโตเป็นนักรบที่รู้จักคำว่า “หน้าที่” มากกว่าคำว่า “ความกลัว”
วันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวคนเล็กของจ่าเริง ก่อนออกปฏิบัติภารกิจ จ่าเริงได้ซื้อจักรยานเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกล่วงหน้า เป็นของขวัญจากหัวใจของพ่อที่รู้ดีว่า ภารกิจนักรบผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติอาจไม่เปิดโอกาสให้เขาได้กลับมาอวยพรด้วยตนเอง
จักรยานคันนั้นไม่ใช่เพียงของขวัญวันเกิดแต่คือสัญลักษณ์ของความรัก ความห่วงใยและคำสัญญาที่พ่อมีต่อลูกแม้ในวันที่ตัวไม่อาจอยู่เคียงข้าง
ลูกสาวคนโตนำเสื้อพ่อมาใส่ ครอบครัวยังคงรอคอยการกลับมาของจ่าเริง เพราะนั่นคือการกลับมาของเกียรติศักดิ์ที่จ่าเริงได้ฝากไว้กับผืนแผ่นดินไทย
ขอสดุดีวีรบุรุษทหารกล้าทุกท่าน ผู้ยืนหยัดจนวินาทีสุดท้ายเพื่อให้คนไทยทั้งชาติยังคงยืนอยู่บนแผ่นดินที่เรียกว่า ประเทศไทย"