เผยคลิป สแกมเมอร์ในปอยเปตปีนเสาติดธงชาติจีน ส่งสัญญาณ ป้องกัน F-16 ทิ้งไข่

วันนี้(18 ธ.ค.) เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์วิดีโอคลิปที่ระบุว่า เป็นชายชาวจีนในเมืองปอยเปต จังหวัดบันทายมีชัย ของกัมพูชา ปีนเสาขึ้นไปติดธงชาติจีนบนอาคารที่พักอาศัย ซึ่งคลิปดังกล่าวมีการเผยแพร่ในช่องทาง Telegram ของกัมพูชา โดยชายที่ปีนเสาขึ้นไปติดธงคือสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์ ปีนเสาเพื่อชักธงชาติจีนขึ้นเหนือที่พักอาศัยของพวกเขา
การกระทำดังกล่าวถูกตีความว่าเป็นข้อความเชิงสัญลักษณ์ที่ส่งถึงกองทัพอากาศไทย (RTAF) เพื่อส่งสัญญาณว่าพื้นที่ดังกล่าวมีชาวจีนอาศัยอยู่ และเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทางอากาศ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างภารกิจของเครื่องบินรบ F-16 ไทย ซึ่งทำการโจมตีฐานปฏิบัติการทางทหารของกัมพูชาในปอยเปตเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (18 ธ.ค.)