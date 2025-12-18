วิจารณ์ยับกลุ่มค้านรบชายแดนไทย-เขมร หวั่นยืดเยื้อทำชาวบ้านเสี่ยง-ศัตรูสะสมกำลัง

หนุ่มโพสต์ฟาดกลุ่มเคลื่อนไหวค้านสงครามไทย-เขมร ชี้ตรรกะ 'คนดี' แบบวัยรุ่นยุค 70 กำลังซ้ำเติมคนพื้นที่ ตอกกลับพวกโลกสวยไม่เข้าใจความเสี่ยงของชาวบ้านชายแดนและหัวอกทหารที่ไม่ได้กลับบ้านมาครึ่งปี ย้ำหากศึกไม่จบจริงก็แค่เปิดทางให้อีกฝ่ายเติมอาวุธกลับมาถล่มใหม่
จากกรณี มีประชาชนส่วนหนึ่งออกมาประท้วงประเด็นความขัดแย้งชายแดนไทย เขมร จนพาไปสู่การสู้รบกันในที่สุด
ล่าสุด วันนี้ (18 ธ.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Pathavee Chaisopa” ได้ออกมาโพสต์ข้อความน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มค้านสงครามที่ไม่เข้าใจสถานการณ์จริง ชี้ควรเร่งจบปัญหาชายแดนเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านและทหาร ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“จริงๆแล้ว คนที่เชียร์ให้รบ กับ พวกนี้ก็ไม่ต่างกัน คือบ้านไม่ได้อยู่ชายแดน แค่ออกมาทำแบบ พวกวัยรุ่นฮิปปี้อเมริกายุค 70 แล้วคิดว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐกว่าใครเขา
ฟังนะครับ สงครามไม่มีใครอยากให้เกิดนะ และอยากให้มันจบ แต่ในเมื่อมันยังเคลียร์ไม่จบ มันมีรอบ 3 แน่ๆ หยุดตอนนี้เท่ากับปล่อยมันเติมคน เติมอาวุธ ชาวบ้านที่ติดชายแดน เค้าก็ไม่สนิทใจในการใช้ชีวิตอีก ทหารไม่ได้กลับบ้านสักที บางคนครึ่งปีแล้วที่ไม่ได้กลับ
แล้วประโยคที่บอกลดความเป็นไทย เพิ่มความเป็นคนนี่ตรรกะอะไรของพวกมึง ไทยไปรุกรานเขมรหรอ ก็เห็นๆมีแต่พวกมันที่ไม่ทำตามข้อตกลงสักอย่าง
ไม่เห็นใจคนไทย ดันไปเห็นใจเขมรงี้หรอ ควรไปหาหมอนะแบบนี้“