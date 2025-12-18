สู้ไม่ได้ก็ใช้เฟกนิวส์ ! สื่อออนไลน์เขมรปั่นข่าวหลอกคนชาติเดียวกันอ้างทหารไทยเสียชีวิตเกลื่อนบ้าน 3หลัง

ตราด – สู้ไม่ได้ก็ใช้เฟกนิวส์ ! สื่อออนไลน์เขมรปั่นข่าวหลอกเขมรด้วยกัน อ้างภาพ นย.ตราด ทำลายกระสุนปืนใหญ่เป็นข่าวปลอมแค่ใช้แบคโฮขุดก่อนเรียกนักข่าวภ่ายภาพ อีกเรื่อง!! ปั่นสร้างภาพ AI อ้างทหารไทยตายเกลื่อนบ้าน 3หลัง
วันนี้ (18 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงาน สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศกัมพูชา ได้พากันโพสต์ภาพร่องรอยการทำลายกระสุนปืนใหญ่ 122 มิลลิเมตรที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เข้าเก็บกู้และทำลายเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมาพร้อมแคปชั่นระบุว่า
“กัมพูชาไม่ได้ยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่ฝั่งไทย แต่ทหารนาวิกโยธินได้ใช้แม็คโคร ขุดทำลายถนนให้เป็นหลุมกว้างแล้วเรียกนักข่าวมาทำข่าว กล่าวว่า ประเทศกัมพูชา เป็นผู้ยิงใส่ฝั่งไทย โดยบางภาพวงเล็บรอยขุดที่รถแบคโฮ ยืนยันว่าทหารไทยขุดถนนเองไม่ได้มาจากกระสุนตก”
จนทำให้ ชาวกัมพูชา พากันหลงเชื่ออย่างสนิทใจและเข้ามาแสดงความเห็นว่า กัมพูชา ไม่ได้ยิงเกิดจากการจัดฉากสร้างข่าวให้สื่อมวลชนไทยทำข่าวกล่าวหากัมพูชา
สวนทางกับข้อเท็จจริงที่สื่อกัมพูชาไม่ได้นำเสนอ คือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16.00-16.30 น. เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมาซึ่ง กัมพูชา ได้ยิงปืนใหญ่กว่า 10 นัด มายังฝั่งไทยเพื่อหน่วงและสกัดกั้นไม่ให้มีการทำลาย สะพานจัยจุมเนี้ยะ จนทำให้กระสุนไปตกใน ต.ชำราก และนาวิกโยธินตราด ได้เข้าเก็บกู้และทำลาย
โดยวิธีการเก็บกู้ต้องใช้รถแบคโฮขุดหาหัวกระสุนลึกลงไปกว่า 3 เมตร แล้วทำลายด้วยระเบิด TNT หนัก 2 ปอนด์
นอกจากนี้สื่อกัมพูชา ยังได้ทำการโพสต์ภาพพื้นที่บ้าน 3 หลังที่มีทหารไทยเสียชีวิตจำนวนมาก พร้อมระบุว่าเกิดจากการบุกเข้ายึดพื้นที่บ้าน 3 หลัง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นข่าวปลอมที่ถูกสร้างโดย AI และในข้อเท็จจริงไม่มีทหารไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์เข้ายึดพื้นที่บ้าน 3 หลังเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2568 แต่อย่างใด