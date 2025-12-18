ทร.ปูพรมค้นพื้นที่บ้าน 3 หลัง จ.ตราด พบคลังทุ่นระเบิดกัมพูชาอื้อ

ทร.ปูพรมค้นพื้นที่บ้าน 3 หลัง จ.ตราด พบคลังทุ่นระเบิดดัดแปลง 16 ลูก และบริเวณโดยรอบอีกหลายลูก ชี้จงใจสร้างอันตรายแบบไม่ระบุเป้าหมาย
วันที่ 18 ธ.ค. 68 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เรือโทหญิง นภัสกร ทิพย์โส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ ระบุถึงสถานกานณ์บ้าน 3 หลัง บ้านหนองรี จังหวัดตราด ภายหลังยึดคืนพื้นที่ได้ ซึ่งจากสถานการณ์เมื่อวานนี้ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด(กปจ.ชต.) ได้ลงพื้นที่ควบคุมพื้นที่ที่หมาย ตรวจค้นพื้นที่ พบคลังทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งดัดแปลงมาจากทุ่นระเบิดดักรถถัง จํานวน 16 ลูก และอีกหลายลูกบริเวณโดยรอบ การกระทําครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงการจงใจสร้างอันตรายแบบไม่ระบุเป้าหมาย
ทั้งนี้ กองทัพเรือขอย้ำว่าการกระทําเช่นนี้เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและขัดต่อพันธกิจระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญาออตตาวา ทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยประชาชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัด