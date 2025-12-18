กองทัพแจง ไทย-กัมพูชารบเดือดชิงพื้นที่สำคัญ เนิน 350 ปราสาทตาควาย ทหารไทยเสียชีวิตหลายนาย ส่วนอีก 2 นายยังนำร่างออกมาไม่ได้

วันที่ 18 ธ.ค. 68 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชายังคงเปิดฉากระดมยิง BM-21 กว่า 100 นัดใส่เป้าหมายพลเรือนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรบ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว ทําให้เกิดเพลิงไหม้เสียหายกว่าหนึ่งพันไร่ ทําให้ฝ่ายไทยจําเป็นต้องป้องกันตัวเอง
สรุปจำนวยทหารไทยมีเสียชีวิตจากการปะทะจำนวน 20 นาย อีก 1 นายเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจ รวมเสียชีวิต 21 นาย
ด้าน พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในภาพรวมยังคงมีการโจมตีฝ่ายกัมพูชาในทุกพื้นที่มีหนักเบา โดยฝ่ายไทยควบคุมพื้นที่ได้หลายจุดและสถาปนาความมั่นคง เพื่อป้องกันการตีโต้ตอบจากฝ่ายกัมพูชา จังหวัดอุบลราชธานี ช่องอานม้า ซำแต จังหวัดสุรินทร์ ช่องจอม ช่องเปลอ ช่องระยี ปราสาทคนา แต่ยังมีความพยายามโจมตีเข้ามาของฝ่ายกัมพูชาเพื่อช่วงชิงพื้นที่ แต่พื้นที่นี้ฝ่ายไทยยังได้เปรียบอยู่
สำหรับพื้นที่ที่มีการรบอย่างหนักหน่วง ปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ที่มียุทธภูมิสำคัญก็คือเนิน 350 ซึ่งปัจจุบันมีทหารพลีชีพจำนวนมาก และมี 2 นายที่ยังไม่สามารถนำร่างออกมาได้ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในความพยายาม และกัมพูชายังรุกคืบโจมตีอย่างหนัก
ในส่วนของกองทัพภาคที่ 1 กองกำลังบูรพา จุดหลักที่เราพยายามผลักดันการรุกล้ำอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชามีอยู่ 3 จุด บ้านคลองแผง บ้านหนองหญ้าแก้ว บ้านหนองจาน ซึ่งสถานการณ์ทั้งไทยและกัมพูชาพยายามควบคุมพื้นที่ แต่ด้วยสภาพพื้นที่ราบและมีชุมชน การใช้กำลังในจุดนั้น เรียกว่าระดมยิงด้วยอาวุธวิถีโค้งทั้งปืนใหญ่และจรวดเข้าหากันเพื่อช่วงชิงพื้นที่ แต่สิ่งที่พบ มีการใช้ BM-21 ยิงใส่พื้นที่เกษตร และพื้นที่พลเรือนหลายร้อยลูก ซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง เราจะต้องตอบโต้แน่นอน ซึ่งถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่เรากําลังช่วงชิง
สำหรับในบางจุดมีสถานการณ์หนัก เบา สลับไปมา แต่ถ้าเป็นพื้นที่ช่วงชิงจะหนักหน่วงเหมือนเดิม ฝ่ายไทยต้องยับยั้งการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่รุกเข้ามายึดคืนแผ่นดินไทยควบคู่รุกยึดคืนพื้นที่อธิปไตยไทยและทําลายอาวุธยิงสนับสนุนรวมถึงที่ตั้งทางทหารที่เพ่งเล็งเป้ามาที่ประชาชนคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น กองทัพบกยืนยันว่าเราจะโจมตีกัมพูชาให้สิ้นสภาพทางทหารไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อพี่น้องประชาชนไปมากกว่านี้