รองโฆษก ทบ. แจงคำสั่ง “ทำลายให้สิ้นสภาพ” มุ่งยับยั้งอาวุธกัมพูชาที่ก่อความเสียหายวงกว้าง ป้องกันนำกลับมาโจมตีไทย

“รองโฆษก ทบ.”แจงความหมายคำ “ทำลายให้สิ้นสภาพ” เป็นการยับยั้งขีดความสามารถด้านอาวุธโดยเฉพาะอาวุธที่สามารถสร้างความเสียหายในวงกว้างของฝ่ายกัมพูชา เพื่อไม่ให้สามารถนำมาใช้โจมตีประเทศไทยได้อีก
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 17 ธ.ค.2568 ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีคำกล่าวของเสนาธิการทหารบกที่ระบุถึงการ “ทำลายให้สิ้นสภาพ” โดยยืนยันว่า การปฏิบัติการของกองทัพไทยในขณะนี้ เป็นผลจากการที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้เปิดฉากโจมตีก่อน ทำให้กองทัพไทยมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิในการป้องกันตนเองตามหลักสากล
รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า บทเรียนจากการสู้รบเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่าฝ่ายไทยถูกโจมตีอย่างหนัก และส่งผลกระทบต่อประชาชนและพลเรือนในพื้นที่ แม้กองทัพจะพยายามป้องกันและยับยั้งอย่างเต็มความสามารถแล้ว แต่ครั้งนี้กองทัพบกยืนยันว่าจะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยเดิม
สำหรับคำว่า “ทำลายให้สิ้นสภาพ” หมายถึง การยับยั้งขีดความสามารถด้านอาวุธของฝ่ายกัมพูชา โดยเฉพาะอาวุธที่สามารถสร้างความเสียหายในวงกว้าง เพื่อไม่ให้สามารถนำมาใช้โจมตีประเทศไทยได้อีก เนื่องจากตราบใดที่ยังมีอาวุธอยู่ ก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อการโจมตีอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ รายงานล่าสุดจากพื้นที่กองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว ระบุว่า ฝ่ายกัมพูชามีการระดมยิงอาวุธมากกว่าหนึ่งร้อยนัดในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นหลักฐานชัดเจนว่าภัยคุกคามยังคงมีอยู่ และจำเป็นต้องดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม
กองทัพบก ขอย้ำว่า ทุกการปฏิบัติเป็นไปเพื่อทำให้ภัยคุกคามหมดขีดความสามารถ และมีเป้าหมายสูงสุดคือการปกป้องอธิปไตยของประเทศ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน