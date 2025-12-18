กัมพูชาแนะเลี่ยงสายการบินไทย อ้างผู้โดยสารโดนเลือกปฏิบัติ

สถานทูตกัมพูชาในฝรั่งเศสประกาศเตือนชาวต่างชาติ เลี่ยงเปลี่ยนเครื่องที่ไทยหรืองดใช้สายการบินไทยเดินทางเข้ากัมพูชา อ้างได้รับรายงานการปฏิบัติไม่เหมาะสมและตรวจเข้มเกินเหตุ ขณะที่โฆษกการบินฯ ชี้เป็นผลจากมาตรการความมั่นคงหลังความสัมพันธ์สองประเทศตึงเครียด
สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศสออกประกาศด่วนเตือนนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางจากยุโรปให้หลีกเลี่ยงการใช้ไทยเป็นจุดเปลี่ยนเครื่อง (Transit) หรือใช้บริการสายการบินของไทยในการเดินทางเข้าสู่กัมพูชา โดยอ้างว่าได้รับรายงานการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่สนามบินในไทย
ทางสถานทูตฯ ระบุว่า ผู้เดินทางบางรายต้องเผชิญกับปัญหาที่สร้างความไม่สะดวกอย่างร้ายแรง ณ สนามบินในกรุงเทพฯ อาทิ การถูกกักตัวสอบถามข้อมูลนานหลายสิบชั่วโมง ,การเรียกตรวจหลักฐานทางการเงินและการจองที่พักในกัมพูชาอย่างเข้มงวดเกินควร ,บรรยากาศการตรวจคนเข้าเมืองที่เต็มไปด้วยความระแวงและการเลือกปฏิบัติ ,ปัญหาสัมภาระสูญหายเมื่อเดินทางถึงปลายทางในพนมเปญ
ทั้งนี้ สถานทูตฯ ได้แนะนำให้ผู้เดินทางเลือกใช้เส้นทางบินอื่นหรือสายการบินจากประเทศอื่นแทน เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่ดีกว่าและได้รับความเคารพในฐานะผู้โดยสาร
ด้านนาย ซิน จันเสรยวุธ โฆษกสำนักงานการบินพลเรือนกัมพูชา ได้ออกมาให้ความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า เข้าใจถึงมาตรการที่เข้มงวดของฝั่งไทย เนื่องจากปัจจุบันทั้งสองประเทศอยู่ในสภาวะความขัดแย้งที่เปรียบเสมือน "สงครามที่ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ" ทำให้มีการยกระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุด
นายซินกล่าวเสริมว่า ไทยมีสิทธิเต็มที่ในการกำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าสู่กัมพูชา โดยเฉพาะในประเด็นที่ไทยกังวลเรื่องการใช้ทหารรับจ้างในพื้นที่ปะทะ ซึ่งกัมพูชาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ฝั่งกัมพูชาเองก็ได้ยกระดับการตรวจเข้มผู้โดยสารที่จะเดินทางไปประเทศไทยเช่นกัน
"เรามีเงื่อนไขของเรา และเขาก็มีเงื่อนไขของเขา แม้สิ่งนี้จะสร้างความลำบากให้แก่ผู้เดินทางโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงาน แต่ถือเป็นความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน" นายซิน ระบุ
อย่างไรก็ตาม ทางการกัมพูชายังคงยืนยันว่าพื้นที่ในประเทศยังคงมีความปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตามปกติ