การบินไทย คว้ารางวัล “Asia-Pacific’s Top Outstanding Airlines” ผู้นำสายการบินฟูลเซอร์วิสของภูมิภาค

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล NOW Travel Asia Global Awards 2025 สาขา Asia-Pacific’s Top Outstanding Airlines จาก NOW Travel Asia Media Group ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลอันทรงคุณค่านี้มอบแก่แบรนด์และองค์กรที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับพรีเมียม ภายใต้แนวคิด “Redefined Luxury Travel” ที่มุ่งกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก พร้อมผลักดันคุณภาพการบริการสู่ระดับสากล โดยมี คุณวิชญ์ กิจจาทร ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล
คุณวิชญ์กล่าวว่า “ตลอดกว่า 6 ทศวรรษ (65 ปี) ที่ผ่านมา การบินไทยมุ่งมั่นมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสารทั่วโลก ความราบรื่นและความสะดวกสบายคือทั้งพันธกิจและคือความไว้วางใจอันล้ำค่าที่ผู้โดยสารมอบให้เราได้ดูแลในทุกเส้นทาง”
การบินไทยยังคงเดินหน้าพัฒนาฝูงบินและนวัตกรรมบริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุงห้องโดยสารชั้น Royal Silk Class, การรับเครื่องบิน Airbus A321neo รุ่นใหม่ ที่มาพร้อมดีไซน์ภายในผสานความทันสมัยเข้ากับเสน่ห์ไทยอย่างกลมกลืน รวมถึงการดำเนินกลยุทธ์ Network Airline ผ่านการเพิ่มความถี่และขยายเส้นทางบินในเมืองสำคัญ พร้อมสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการก้าวสู่ศูนย์กลางการบินของเอเชีย–แปซิฟิก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่อุตสาหกรรมการบินเติบโตเร็วที่สุดในโลก
รางวัลนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของการบินไทย ตอกย้ำบทบาทผู้นำสายการบินฟูลเซอร์วิสของภูมิภาค และสะท้อนความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติของการเดินทาง