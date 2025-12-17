รวบชาวญี่ปุ่น 16 ราย คาศูนย์สแกมเมอร์เมืองสีหนุวิลล์

สถานทูตญี่ปุ่นในพนมเปญเผย จนท.กัมพูชาจับกุมชาวญี่ปุ่น 16 ราย ฐานเกี่ยวข้องคดีฉ้อโกง ในศูนย์กลางสแกมเมอร์เมืองสหนุวิลล์
วันนี้(17 ธ.ค.) สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศกัมพูชา ระบุว่า ชาวญี่ปุ่นจำนวน 16 คน ถูกควบคุมตัวในกัมพูชา จากความสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ณ กรุงพนมเปญ ให้ข้อมูลกับสถานีโทรทัศน์ NHK ว่า ทางการกัมพูชาได้แจ้งให้ทราบว่า ชาวญี่ปุ่นกลุ่มดังกล่าวถูกควบคุมตัวเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์(11 ธ.ค.)ที่ผ่านมา ภายในศูนย์กลางการฉ้อโกงแห่งหนึ่งในเมืองสีหนุวิลล์
เจ้าหน้าที่สถานทูตระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะประสานงานร่วมกับทางการกัมพูชาอย่างใกล้ชิด
เมืองสีหนุวิลล์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกัมพูชา ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทจีนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ มีโรงแรมและกาสิโนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เมืองดังกล่าวยังมีชื่อเสียงในทางลบว่าเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายแก๊งหลอกลวง(สแกมเมอร์)ข้ามชาติ
ที่ผ่านมา มีชาวญี่ปุ่นถูกควบคุมตัวในศูนย์กลางอาชญากรรมในกัมพูชาและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ่อยครั้ง จากข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง โดยประเทศที่พบเหตุลักษณะนี้รวมถึงมาเลเซียและเมียนมา