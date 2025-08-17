รองหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ญี่ปุ่น เผยหลังลงพื้นที่สังเกตการณ์ความเสียหายจากทุ่นระเบิด

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โพสต์ภาพการลงพื้นที่ศรีสะเกษ พร้อมระบุว่า
(日本語は下部)
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2568 นายนิชิโอะกะ ทัตสึชิ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต, อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตเข้าสังเกตการณ์พื้นที่ใกล้ชายแดนกัมพูชาในจังหวัดศรีสะเกษ
นายนิชิโอะกะ กล่าวหลังจากการลงพื้นที่สังเกตการณ์ ซึ่งมีเนื้อความดังนี้
“ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งต่อผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันทางทหารในครั้งนี้ และขอแสดงความห่วงใยไปยังผู้บาดเจ็บ ผู้ที่สูญเสียขาจากการเหยียบทุ่นระเบิด และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบทุกท่าน
ในวันนี้ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ความเสียหายจากทุ่นระเบิด และกระบวนการเก็บกู้ทุ่นระเบิด พร้อมทั้งรับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ ในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคี ของอนุสัญญาออตตาวา พ.ศ. 2568 ประเทศญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการหารือและการเจรจากับประเทศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้รับรายงานว่ายานพาหนะและเครื่องมือที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มอบให้แก่องค์กรเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และยืนยันกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะให้ความร่วมมือต่อจากนี้ไปอีกด้วย คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะไม่มีเหตุการณ์ความสูญเสียจากทุ่นระเบิดเกิดขึ้นมากไปกว่านี้ และปรารถนาให้สถานการณ์ในพื้นที่กลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งในเร็ววัน ผ่านการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างจริงจัง”
８月１６日（土）、西岡達史次席公使は、タイ政府主催の視察に参加し、シーサケット県のカンボジア国境付近を訪問しました。視察を終えた西岡次席公使は、以下の通り述べました。
「改めて、このたびの武力衝突により命を落とされた方々に対し哀悼の意を表します。また、負傷された方々、地雷で脚を失われた方々、被害を受けた方々にお見舞いを申し上げます。
本日、地雷被害と地雷除去作業の現場を視察し、説明を受けました。日本は、２０２５年オタワ条約締約国会議議長としても、関係国との協議及び対話の促進に努めています。在タイ日本大使館が地雷除去団体に対し近年供与した車両や機材も役立っているという話も現地で聞き、関係者と今後の協力の継続を確認しました。これ以上地雷による被害が出ないことをお祈りするとともに、停戦合意の着実な履行により、この地域に平和な日常が一日も早く戻ることを心から願います。」