ทภ.1 สรุปวันที่ 10 ทหารไทยสละชีพ 1 เจ็บ 8 กัมพูชาเสริมกำลังเข้าหนองหญ้าแก้ว ระดมยิง BM21-ปืนใหญ่ลงบ้านหนองจาน -คลองเผง

กองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา สระแก้ว ปะทะเดือดต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 กัมพูชาเสริมกำลังเข้าพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ระดมยิง MB21-ปืนใหญ่เข้าพื้นที่บ้านคลองแผง-บ้านหนองจาน ทหารไทยเสียชีวิตเพิ่ม 1 นาย บาดเจ็บเพิ่ม 8 นาย ฝ่ายกัมพูชายังกักตัวคนไทยที่ปอยเปต
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว ประจำวัน 17 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น. กกล.บูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เป็นวันที่ 10 โดยมีการรบปะทะอย่างหนัก เพื่อยึดครองพื้นที่ ดังนี้
พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา ฝ่ายเราดำเนินกลยุทธ์ และใช้การยิงจากอาวุธยิงสนับสนุน เพื่อยึดและควบคุมพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่โล่งแจ้ง โดยฝ่ายกัมพูชาทำการตั้งรับในที่มั่น และใช้การยิง BM-21,ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง ฝ่ายเราดำเนินกลยุทธ์และใช้การยิงจากอาวุธยิงสนับสนุน เพื่อยึดและควบคุมพื้นที่ โดยฝ่ายกัมพูชายังคงต่อต้านด้วยการยิง BM-21,ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง และพยายามเพิ่มเติมกำลังเพื่อเข้าปฏิบัติต่อฝ่ายเรา
พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง ฝ่ายเราดำเนินกลยุทธ์ และใช้การยิงจากอาวุธยิงสนับสนุนเพื่อยึดและควบคุมพื้นที่ โดยฝ่ายกัมพูชาทำการตั้งรับในที่มั่น และใช้การยิง BM-21,ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง
สำหรับสถานการณ์ฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา ภายหลังจากการไม่อนุญาตให้คนไทยกลับสู่ประเทศ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ได้รับรายงานการตรวจพบทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้ในช่วงค่ำวานนี้ (16 ธ.ค.68) มีรายงานพบควันไฟและมีเสียงระเบิดภายในอาคาร ซึ่งประชาชนในพื้นที่แจ้งว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือถังแก๊สหุงต้มระเบิด ซึ่ง กกล.บูรพา ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ในส่วนกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยวันนี้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ เพิ่มเติมจำนวน 8 นาย และเสียชีวิต 1 นาย คือ จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสอาด สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
สรุปยอดกำลังพลได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ตั้งแต่ 8 ธ.ค.68 - ปัจจุบัน บาดเจ็บ 61 นาย และเสียชีวิต 4 นาย ประชาชนในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว ใน 4 อำเภอ ทางจังหวัดสระแก้วร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 5 พื้นที่ จำนวน 46 ศูนย์ รวม 19,613 คน
กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันว่าจะยืนหยัดปฏิบัติตามภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ การปฏิบัติการทางทหารจะดำเนินการภายใต้กฎการปะทะและสิทธิในการป้องกันตนเอง จนกว่าภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว จะยุติเพื่ออธิปไตยของไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ