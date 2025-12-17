เพจรีวิวอาหารหอบกระเช้าโร่ขอโทษ "ป้าติ๋มตักแกง" หลังทำทัวร์ลงปมแกงเขียวหวาน

เจ้าของเพจรีวิวอาหาร “ตะลอนถ่ายคลิป” มอบกระเช้าแสดงความขอโทษร้าน “ป้าติ๋มตักแกง” หลังปล่อยคลิปแกงเขียวหวานที่มีแต่มะเขือ จนเกิดกระแสโจมตีร้านอย่างรุนแรง
จากกรณีเกิดประเด็นดรามาหลังมีเพจดังโพสต์คลิปวิดีโอรีวิวร้าน “ป้าติ๋มตักแกง” ขณะตักแกงเขียวหวานเนื้อ โดยภาพในคลิปปรากฏให้เห็นแต่มะเขือเปาะเต็มจาน ไม่เห็นชิ้นเนื้อ พร้อมระบุข้อมูลว่าราคา 60 บาท คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลที่สร้างความไม่พอใจให้ชาวเน็ตจำนวนมาก ต่างพากันเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าป้าติ๋มเอาเปรียบผู้บริโภค ขายแพงเกินจริง จนเกิดกระแสโจมตีร้านอย่างหนัก
จากคลิปดังกล่าวสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ลูกค้าคนดังกล่าว “สั่งเฉพาะมะเขือ ไม่เอาเนื้อสัตว์” ซึ่งป้าติ๋มคิดราคาเพียง 10 บาทเท่านั้น ไม่ใช่ 60 บาทตามที่เพจนำเสนอข้อมูลดังกล่าว
ล่าสุดวันนี้ (17 ธ.ค.) เจ้าของเพจรีวิวอาหาร “ตะลอนถ่ายคลิป” ได้เดินทางไปพบป้าติ๋มที่ร้านพร้อมมอบกระเช้าเพื่อแสดงความขอโทษอย่างเป็นทางการ และระบุข้อความว่า “วันนี้ทางช่อง "ตะลอนถ่ายคลิป" ได้เข้าพบและกล่าวคำขอโทษต่อป้าติ๋มและทางร้านอย่างเป็นทางการ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น เกิดจากความเข้าใจผิดพลาดของตัวผมเอง ซึ่งเป็นผลมาจากการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง
ผม "ตะลอนถ่ายคลิป" ขอแสดงความจริงใจและยืนยันเจตนารมณ์ที่ดีในการเข้ามาแก้ไขสถานการณ์และแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ผมกราบขอโทษทุกคน สำหรับความผิดพลาดในครั้งนี้ที่สื่อสารข้อมูลคลาดเคลื่อน ขอน้อมรับและจะนำเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ต่อไปนี้ผมจะระมัดระวังให้มากกว่าเดิมอย่างถึงที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดซ้ำรอย ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลหรือร้านค้าใดๆ อีกในอนาคต กราบขอโทษด้วยความจริงใจ ตะลอนถ่ายคลิป”