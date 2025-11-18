คนไทยสร้างชื่อระดับโลก “ลดา เรืองสุขอุดม” ผู้ก่อตั้ง LadaMakes คว้า Gold Award จาก UK Quality Food Awards 2025 ดัน “เครื่องแกงมัสมั่นไทย” สู่เวทีสากล

วงการอาหารไทยในต่างแดนกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อ LADAMAKES แบรนด์อาหารไทยในสหราชอาณาจักร โดยฝีมือคนไทยแท้ คุณลดา เรืองสุขอุดม คว้ารางวัล Gold Award จากเวที UK Quality Food Awards 2025 ในหมวด Cooking Sauces จากผลิตภัณฑ์ Massaman Cooking Sauce Kit ตอกย้ำศักยภาพและเสน่ห์ของอาหารไทยในตลาดโลก
รางวัลระดับสากลนี้ได้รับจากคุณภาพที่โดดเด่นใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
•รสชาติไทยแท้ (Authentic Thai Taste)
•คุณภาพวัตถุดิบระดับพรีเมียม
•มาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
Massaman Cooking Sauce Kit – ชุดซอสพร้อมปรุงไทยแท้ที่ชนะใจกรรมการอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล คือ Massaman Cooking Sauce Kit ซึ่งประกอบด้วย
•เครื่องแกงมัสมั่นแท้จากประเทศไทย ขนาด 70 กรัม
•ผงกะทิแท้ ขนาด 60 กรัม
ชุดซอสพร้อมปรุงถูกออกแบบให้ ใช้ง่าย สะดวก และคงรสชาติต้นตำรับไทยแท้ ทำให้ทั้งคนไทยในต่างแดนและชาวต่างชาติสามารถทำเมนูมัสมั่นรสชาติระดับร้านอาหารไทยได้ภายในไม่กี่นาที
จากครัวเล็กในไทย สู่ชั้นวางซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วสหราชอาณาจักร
LADAMAKES เริ่มต้นจากครัวเล็ก ๆ ในประเทศไทย ก่อนจะเติบโตจนวางจำหน่ายทั่วสหราชอาณาจักร โดยสูตรเครื่องแกงที่ได้รับรางวัลในปีนี้ เป็นสูตรที่ คุณลดา คิด พัฒนา และปรับปรุงด้วยตนเองทุกขั้นตอน พร้อมคัดเลือกวัตถุดิบไทยแท้ เพื่อให้รสชาติยังคงเอกลักษณ์ความอร่อยแบบไทยดั้งเดิม โดยปัจจุบันแบรนด์มีผลิตภัณฑ์ 3 รสชาติหลัก ได้แก่ แกงมัสมั่น, แกงเขียวหวาน และแกงพะแนง โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตภายใต้มาตรฐานสูง และตั้งใจถ่ายทอดความเป็น "Authentic Thai" ให้ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรได้สัมผัสอย่างแท้จริง
ความสำเร็จที่สะท้อนศักยภาพอาหารไทยบนเวทีโลก
เวที Quality Food Awards ถือเป็นหนึ่งในรางวัลอาหารที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดของอังกฤษ การที่ LADAMAKES คว้า Gold Award ในปีนี้ เป็นการตอกย้ำว่าอาหารไทยยังคงมีเอกลักษณ์โดดเด่นและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต LADAMAKES วางแผน นำผลิตภัณฑ์สูตรรางวัลกลับสู่ตลาดประเทศไทย เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ลิ้มลองรสชาติแบบเดียวกับที่คว้ารางวัลในอังกฤษ พร้อมเตรียมขยายสู่ตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา ภายใต้แนวคิด “Authentic Thai from Thailand to the World – อาหารไทยแท้จากใจคนไทย สู่ครัวทั่วโลก”
ความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ คุณลดา เรืองสุขอุดม ได้สร้างชื่อให้คนไทยบนเวทีอาหารระดับสากลอย่างงดงาม และตอกย้ำว่ารสชาติไทยแท้…สามารถก้าวไกลได้ทั่วโลก