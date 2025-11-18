xs
คนไทยสร้างชื่อระดับโลก “ลดา เรืองสุขอุดม” ผู้ก่อตั้ง LadaMakes คว้า Gold Award จาก UK Quality Food Awards 2025 ดัน “เครื่องแกงมัสมั่นไทย” สู่เวทีสากล

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วงการอาหารไทยในต่างแดนกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อ LADAMAKES แบรนด์อาหารไทยในสหราชอาณาจักร โดยฝีมือคนไทยแท้ คุณลดา เรืองสุขอุดม คว้ารางวัล Gold Award จากเวที UK Quality Food Awards 2025 ในหมวด Cooking Sauces จากผลิตภัณฑ์ Massaman Cooking Sauce Kit ตอกย้ำศักยภาพและเสน่ห์ของอาหารไทยในตลาดโลก

รางวัลระดับสากลนี้ได้รับจากคุณภาพที่โดดเด่นใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

•รสชาติไทยแท้ (Authentic Thai Taste)

•คุณภาพวัตถุดิบระดับพรีเมียม

•มาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

Massaman Cooking Sauce Kit – ชุดซอสพร้อมปรุงไทยแท้ที่ชนะใจกรรมการอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล คือ Massaman Cooking Sauce Kit ซึ่งประกอบด้วย

•เครื่องแกงมัสมั่นแท้จากประเทศไทย ขนาด 70 กรัม

•ผงกะทิแท้ ขนาด 60 กรัม

ชุดซอสพร้อมปรุงถูกออกแบบให้ ใช้ง่าย สะดวก และคงรสชาติต้นตำรับไทยแท้ ทำให้ทั้งคนไทยในต่างแดนและชาวต่างชาติสามารถทำเมนูมัสมั่นรสชาติระดับร้านอาหารไทยได้ภายในไม่กี่นาที


จากครัวเล็กในไทย สู่ชั้นวางซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วสหราชอาณาจักร

LADAMAKES เริ่มต้นจากครัวเล็ก ๆ ในประเทศไทย ก่อนจะเติบโตจนวางจำหน่ายทั่วสหราชอาณาจักร โดยสูตรเครื่องแกงที่ได้รับรางวัลในปีนี้ เป็นสูตรที่ คุณลดา คิด พัฒนา และปรับปรุงด้วยตนเองทุกขั้นตอน พร้อมคัดเลือกวัตถุดิบไทยแท้ เพื่อให้รสชาติยังคงเอกลักษณ์ความอร่อยแบบไทยดั้งเดิม โดยปัจจุบันแบรนด์มีผลิตภัณฑ์ 3 รสชาติหลัก ได้แก่ แกงมัสมั่น, แกงเขียวหวาน และแกงพะแนง โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตภายใต้มาตรฐานสูง และตั้งใจถ่ายทอดความเป็น "Authentic Thai" ให้ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรได้สัมผัสอย่างแท้จริง

ความสำเร็จที่สะท้อนศักยภาพอาหารไทยบนเวทีโลก

เวที Quality Food Awards ถือเป็นหนึ่งในรางวัลอาหารที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดของอังกฤษ การที่ LADAMAKES คว้า Gold Award ในปีนี้ เป็นการตอกย้ำว่าอาหารไทยยังคงมีเอกลักษณ์โดดเด่นและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

ในอนาคต LADAMAKES วางแผน นำผลิตภัณฑ์สูตรรางวัลกลับสู่ตลาดประเทศไทย เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ลิ้มลองรสชาติแบบเดียวกับที่คว้ารางวัลในอังกฤษ พร้อมเตรียมขยายสู่ตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา ภายใต้แนวคิด “Authentic Thai from Thailand to the World – อาหารไทยแท้จากใจคนไทย สู่ครัวทั่วโลก”

ความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ คุณลดา เรืองสุขอุดม ได้สร้างชื่อให้คนไทยบนเวทีอาหารระดับสากลอย่างงดงาม และตอกย้ำว่ารสชาติไทยแท้…สามารถก้าวไกลได้ทั่วโลก







